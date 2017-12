Ver Gris de Game of Thrones et le Fauve de X-Men bientôt en road trip au Maroc

PEOPLE - Un tandem à affoler les geeks marocains. L'acteur et rappeur britannique Raleigh Ritchie, plus connu par les fans de "Game of Thrones" sous le nom de Ver Gris (Grey Worm), a annoncé sur Twitter son intention de traverser le Sahara marocain à bord d'une mini-moto à partir de janvier 2018. Un voyage que ce dernier ne fera pas en solitaire, vu qu'il sera accompagné de plusieurs amis, dont son compatriote Nicholas Hoult, plus connu pour avoir interprété le Fauve dans la saga "X-Men".

Me and the homies @NicholasHoult, @Itscarlosjnr, @GeorgeAshwell, @D4inton & @MarkPizey are riding 1000km across the Moroccan desert on TINY BIKES in support of @theCALMzone and we need your help! Please sponsor us. IT’S CHRISTMAS 🎅🏽 https://t.co/hRqUkDivhv — Raleigh Ritchie (@RaleighRitchie) 5 décembre 2017

"C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite", a déclaré Raleigh Ritchie au magazine musical Billboard ". "Au moins Ver Gris à une immense équipe de cascadeurs professionnels pour lui dire quoi faire. Moi j'ai juste un groupe d'amis tous autant en danger que moi", plaisante-t-il.

Le groupe ne parcourra pas le désert marocain seulement pour la beauté des paysages mais pour la bonne cause. Le voyage aura en effet pour but de soutenir CALM (Campaign Against Living Miserably), une association britannique qui lutte contre la détresse mentale et le suicide des hommes. "Le suicide est la première cause de mortalité chez les hommes de moins de 45 ans au Royaume-Uni", explique l'acteur dans un communiqué.

Une campagne de don a également été lancée, et a pour l'instant récolté 3.370 livres sur les 10.000 livres (près de 130.000 DH) espérées.

Raleigh Ritchie a également partagé avec Billboard la "playlist" de ce voyage: "'Bad to the Bone' de George Thorogood, et 'The Destroyers' sont incontournables. 'DAMN.' de Kendrick Lamar. Je pense que ce sera surtout 'Bodak Yellow' de Cardi B qui sera écouté en boucle".

Ce voyage au Maroc qui ne sera pas une première pour l'acteur, qui avait notamment tourné au royaume plusieurs scènes de "Game of Thrones". La série avait en effet choisi pour cadre les villes de Ouarzazate et Essaouira en 2012 et 2013.