Les manifestations de soutien à la Palestine se multiplient dans toute la Tunisie (PHOTOS,VIDÉOS)

Quelques heures après l'annonce de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem et de reconnaître celle-ci comme capitale d'Israël, de nombreux tunisiens ont organisé partout à travers le pays des manifestations pour dénoncer une telle position et exprimer leur soutien à la cause palestinienne.

Dans les rues, les lycées et même les jardins d'enfants, c'est par des discours poignants pour fustiger l'occupation israélienne, des slogans et en hissant le drapeau palestinien que les Tunisiens ont exprimé leur colère. (photos et vidéos ci-dessous).

Mercredi, le président américain a officiellement reconnu Jerusalem comme capitale d'Israël marquant une rupture spectaculaire avec des décennies de diplomatie américaine et internationale symbolisée par sa décision de déplacer l'ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv vers la Ville sainte.

Cette décision a suscité une vague de condamnations au sein de la communauté internationale mais également en Tunisie.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.