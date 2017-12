Personnalité de l'année 2017 de Time: Ce détail qui vous aura certainement échappé

Time a révélé ce mercredi 6 décembre sa (ou plutôt ses) personnalité de l'année 2017: le magazine a décerné ce titre à toutes celles et ceux qui ont "brisé le silence" face au harcèlement sexuel. Sur la couverture de ce numéro exceptionnel, qui sortira lundi 18 décembre, on peut découvrir des personnalités du monde de la musique, comme Taylor Swift, ou encore l'actrice Ashley Judd, accompagnées de trois autres femmes qui se sont investies dans le mouvement #MeToo...

Ou plutôt quatre femmes... Car lorsque l'on regarde avec attention cette photo, un coude dépasse en bas à droite, près de Taylor Swift. Mais qui est donc cette sixième personne cachée? Dans une interview accordée au Today Show mercredi, le rédacteur en chef du Time, Edward Felsenthal a expliqué cette présence.

Pour lui, il s'agit de la représentation symbolique de toutes les femmes et de tous les hommes qui se dresseront, dans le futur, face à ces agressions sexuelles, mais qui ne se sont pas encore engagés, par peur des représailles: "L'image que vous voyez partiellement sur la couverture est celle d'une femme à qui nous avons parlé, qui travaille en tant que personnel de santé au centre du pays et qui ne se sentait pas à l'aise de se montrer sans risquer de perdre son gagne-pain."

WATCH: “The image you see partially on the cover is of a woman we talked to… who doesn’t feel that she can come forward without threatening her livelihood.” @TIME EIC @efelsenthal talks #TIMEPOY cover pic.twitter.com/q3bPbKNPbg — TODAY (@TODAYshow) 6 décembre 2017

Dans son article expliquant le choix de cette couverture, le Time a précisé qu'il s'agissait d'une "jeune travailleuse hospitalière qui a voyagé depuis le Texas" pour faire le photoshoot: "Elle aussi est une victime d'harcèlement sexuel mais elle l'a dit de façon anonyme. Elle a dit que c'était un acte de solidarité pour représenter ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de s'exprimer."

Cette présence, anonyme, symbolise toutes les voix qui ont participé au mouvement, car les personnalités ne sont pas les seules à avoir levé le voile sur les agressions sexuelles et le harcèlement. Comme le souligne le site Marshable, des femmes de tous secteurs professionnels se sont exprimées sur le sujet et ont utilisé le hashtag #MeToo pour témoigner.

Dans une autre interview, donnée cette fois-ci à la matinale de BuzzFeed News, AM to DM, Charlotte Alter, une correspondante du Time, a indiqué que la présence de ce coude était "plus que délibérée".

“We wanted to reference the risk these women are taking.” The "elbow" on @time’s Person of the Year cover represents an anonymous woman, @CharlotteAlter says. #AM2DM pic.twitter.com/XXoSj3jdwS — AM to DM (@AM2DM) 6 décembre 2017

Les internautes ont apprécié cet ajout judicieux et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

the most important part of this cover is the elbow pic.twitter.com/lcO8ANIAYj — AJ (@ajchavar) 6 décembre 2017 "L'élément le plus important de cette couverture est le coude."

My absolute favorite part of this @TIME cover is the unnamed elbow in the lower corner. She's everyone else. That's our arm.

We all made the cover.#silencebreakers pic.twitter.com/wXDa41skka — 1ChanceFancy (@1ChanceFancy) 6 décembre 2017 "Ma partie préférée de cette couverture du Time est le coude qui n'appartient à personne en bas à droite. Elle nous représente tous. C'est notre bras. Nous sommes tous sur la couverture."

