Tamanrasset: Trois terroristes se rendent aux autorités

Trois terroristes se sont rendus aux autorités sécuritaires entre mercredi et jeudi, 5 et 6 décembre, à Tamanrasset, en possession d'une quantité d'armes et de munitions, a annoncé le ministère de la Défense nationale.

"T. Dahomou" qui a rallié les groupes terroristes en 1995 et "B. Lahcen" se sont rendus mercredi. Ils étaient en possession de 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à répétition, 6 chargeurs et une quantité de munitions.

"R. Abdellah" s'est rendu quant à lui jeudi avec en sa possession un fusil semi-automatique de type Seminov et une quantité de munitions.

Le bilan des terroristes qui se sont rendus dans les deux derniers jours, s'élève ainsi à 6, dont trois à Adrar.

