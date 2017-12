Un mémorandum d'entente scelle la coopération de MeM by CGEM avec l'association Maroc Entrepreneurs

BUSINESS -Un mémorandum d’entente a été signé début décembre entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l’Association Maroc Entrepreneurs. "L’objectif de cet accord est de permettre aux deux parties de mutualiser leurs efforts favorisant ainsi la coopération entre les deux communautés d’affaires", rapporte un communiqué de la CGEM.

L'entente a été scellée en marge de la 10e édition du concours "Tremplin Maroc", auquel a pris part la 13e région de la CGEM consacrée aux Marocains entrepreneurs du monde, MEM by CGEM. La rencontre, qui a connu la participation de plusieurs chefs d’entreprises du Maroc et de la France, a été organisée par l’Association Maroc Entrepreneurs, le 2 décembre dernier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à Paris, sous le thème "Afrique, terre d’entrepreneurs". L'occasion de mettre à l’honneur de jeunes porteurs de projets créatifs souhaitant s’implanter au Maroc pour contribuer au développement panafricain.

Dans le cadre de la coopération entre MEM by CGEM et Maroc entrepreneurs, Adil Zaidi, Président de cette 13e région a présenté aux participants les moyens pour créer une symbiose entre les Marocains entrepreneurs du Monde et leurs homologues du pays.



La treizième région de la CGEM, “MeM”, a été lancée en juillet dernier. 300 entrepreneurs marocains s'étaient réunis à Rabat à cette occasion pour encourager la naissance de cette structure spécifiquement dédiée aux Marocains Entrepreneurs dans le Monde, et qui les invitent à investir dans leur pays d’origine.