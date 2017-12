DZigital School lance une panoplie de formations dans les métiers du numérique destinées aussi bien aux professionnels, qu’à des étudiants et des débutants. Le concept de cette formation, dont la première édition est prévue du 7 au 9 décembre 2017, est toutefois différent alliant « l'utile à l'agréable ». Le "Digital Weekend" se déroule dans le cadre d’un séjour touristique. Explications de Mohamed Nadir Meddour, CEO de DZigital School et de DZigital Agency.

Quel est le concept de "Digital Weekend, #Learn & #Enjoy" ?

Mohamed Nadir Meddour : Le concept des Digital Weekends consiste à proposer aux personnes qui s'intéressent par des formations digitales, de joindre l'utile à l'agréable et venir passer le weekend au niveau du complexe touristique de la Corne d'Or Tipaza, tout en participant à une de nos formations.

Quelles sont les formations qui seront proposées ?

Les formations proposées tournent au tour du digital et des métiers des TIC. Nous sommes, néanmoins, ouverts à la demande des clients, des écoles et des entreprises qui veulent profiter du concept et organiser leurs formations, conférences, séminaires, et autres team building. Parmi les formations que nous proposons, il y a les plus en vues en ce moment comme "Digital Marketing" et la "Communication digitale". Il y a également des formations sur le "E-Commerce", le "Web design et communication visuelle", le Développement de sites Web et d’applications Mobiles, le "Web journalisme", et le « Management de Projet Digital".

Quels sont les critères pour accéder à ces formations ? Y a-t-il des prérequis ?

Nos formations en digital sont destinées aux professionnels de la Communication et du Marketing en général, aux cadres et dirigeants d'entreprises et de start-up qui souhaitent mettre en place des stratégies digitales et être visibles sur le web efficacement, mais également aux nouveaux diplômés et personnes ouvertes à de nouvelles perspectives de carrière, et attachés de presse et toute personne désirant apprendre et décrypter les codes des stratégies sur Internet.

Pour ce qui est des prérequis, il suffit de savoir manipuler des outils informatiques (PC, Laptop,...) et la navigation sur internet, tout en ayant des objectifs business et professionnels à appliquer dans son entreprise.

Combien de personnes prendront part à cette première édition ?

Pour la première session qui sera organisée du 7 au 9 décembre 2017, sous le thème du "Marketing digital des entreprises", on aura 20 participants de différents domaines d'activités.

Les types de formations choisies représentent-elles un besoin au sein des entreprises ?

Dans un marché économique particulièrement difficile, les entreprises algériennes ont besoin de solutions efficientes pour continuer à exercer leurs activités efficacement et durablement. C'est dans ce contexte que DZigital School a lancé ce genre de formations qui aideront les apprenants à avoir une meilleure idée sur les activités digitales en entreprise, à l'ère du numérique et des TIC qui sont au service des entreprises partout dans le monde grâce à leurs avantages multiples.

Les objectifs de la formation « Marketing Digitale des Entreprises » c’est de réussir à mettre en œuvre des stratégies de communication digitales, de s’ouvrir sur un nouveau métier et s’initier au vaste domaine du marketing digital, de renforcer ses connaissances en marketing digital, ainsi que de savoir animer et fidéliser une communauté en ligne.

Nous avons remarqué ces derniers mois que la plupart des sociétés privées et étatiques cherchent des solutions marketing à moindre coup et se tournent systématiquement vers le digital qui leur fait gagner beaucoup plus de visibilité à moindre coup et en un temps record.

Comptez-vous « délocaliser » cette formation vers d’autres wilayas ?

L'un de nos principaux objectifs en lançant le concept des Digital Weekends est de participer à la promotion du tourisme local en Algérie, tout en utilisant les infrastructures de façon nouvelle et innovante au service de l'économie numérique algérienne.

Effectivement nous envisageons de lancer plusieurs autres formations du concept dans d’autres wilayas pour permettre à un maximum d'entreprises algériennes d'en profiter.

Envisagez-vous de lancer une formation 100% en ligne pour toucher un plus grand nombre ?

Nous sommes en discussion avec des partenaires locaux et étrangers dans le but de mettre en place des formations en ligne grâce aux plateformes de e-learning, tout mettant en avant le contenu local et profiter des expériences de pays plus avancés dans cette technologie.

