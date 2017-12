Chute de cheveux après l'accouchement : une coiffeuse publie une vidéo impressionnante

Hair loss, Close up of hairbrush with lost hair on wood table | Kwangmoozaa via Getty Images

ACCOUCHEMENT - Des poignées de cheveux, encore et encore. Après l'accouchement, de nombreuses femmes perdent leurs cheveux. Les spécialistes appellent cela, l'alopécie post-partum. Cette chute de cheveux n'est pas grave, mais elle peut être très impressionnante.

Dernière preuve en date, la vidéo tournée début décembre par Christina Kreitel, la propriétaire d'un salon de coiffure dans l'Utah aux États-Unis. En coiffant l'une de ses clientes, voici ce qu'elle a découvert:

Cette vidéo a été vue plus de 4 millions de fois en une semaine sur Instagram et de nombreuses mères ont expliqué vivre la même chose en commentaire. "Rien ne ressemble au scalp post accouchement!!! Vous connaissez ce truc, écrit Christina Kreitel sur Instagram, quatre mois après l'accouchement, vous bouchez toutes les canalisations. Je vis ça moi-même et j'aime en faire la collection sur les murs de la douche. Ahahahah, c'était tellement dégueux et satisfaisant."

La chute de cheveux arrive généralement entre trois et six mois après la naissance et peut durer pendant plusieurs mois. Cette alopécie est due à une chute de la production d'œstrogène et de progestérone.

