Ce sweatshirt est sans pitié avec les prédateurs sexuels (dont Donald Trump)

La compagnie new-yorkaise Meg Shops mise sur les scandales sexuels pour dévoiler un t-shirt et un sweatshirt nommant plusieurs prédateurs sexuels avec la date à laquelle ils se sont fait virer, ou fait salir en public.

Le sweatshirt rappelle les scandales relatifs à des agressions sexuelles avec les dates inscrites sur le dos. En effet, côté face, on peut lire "un autre mange la poussière", et côté pile: "Tournée pour les abattre", avec les noms des hommes concernés et les dates qui leur sont associées.

Les noms mentionnés incluent Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Al Franken, Bill O'Reilly, Louis CK et Matt Lauer. Ceci dit, le dernier et non le moindre est Donald Trump, inscrit en rouge avec la mention "TBA", soit "to be announced", c'est-à-dire "à annoncer".

Pour chaque t-shirt ou sweatshirt vendu, 10 $ iront à la New York Alliance Against Sexual Assault et à la Women's Support Network of York Region, en Ontario, au Canada.

Le modèle a été conçu par Meg Kinney à Williamsburg, Brooklyn.