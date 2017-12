Deuxième session de l'Université d'Automne des femmes tunisiennes et françaises, jeudi 7 décembre à Paris

"La réussite au féminin, Françaises et Tunisiennes au cœur du changement" est le thème de la deuxième session de l'Université d’Automne des femmes tunisiennes et françaises, prévue, jeudi 7 décembre 2017, au Palais du Luxembourg à Paris .



Né de la collaboration entre l’Association française Femmes, Débat et Société (FDS), et sa Présidente, Catherine Dumas, et le Think Tank tunisien "Tunisiennes Fières" et sa présidente, Donia Kaouach, ce second rendez-vous s’inscrit dans la continuité de la première session, organisée avec un grand succès à Tunis en septembre 2016, sur le thème de "La réussite au féminin: les projets innovants".

L’association "Tunisiennes fières" a souligné, dans un communiqué rendu public, mardi, que les femmes tunisiennes ont mené, depuis la révolution, de nombreux combats pour le bien de la communauté et contribué au développement dans de nombreux domaines, ajoutant que leur volonté et leur détermination ont été une lueur d'espoir dans les moments les plus sombres de l'Histoire de la Tunisie.



"En fédérant des projets innovants à forte valeur ajoutée et en s’appuyant sur des réseaux de femmes en Tunisie bien sûr, mais aussi en France avec FDS et partout ou? les femmes se mobilisent, elles contribuent à construire la Tunisie de demain" lit-on dans ce communiqué.



Cette manifestation, considérée comme l’expression d’une histoire commune entre les femmes des deux rives de la méditerranée, est l’occasion de partager leurs parcours, leurs expériences, et de faire valoir des projets innovants autour de thématiques sociales, économiques, culturelles, éducatives et politiques.



Selon le même communiqué, l’objectif de cette rencontre est ambitieux: il s’agit de développer un véritable dialogue de culture entre les femmes des deux pays, dans le respect des sensibilités de chacune, de partager leurs idées, de débattre et de lier des relations d’amitié, pour mieux avancer, ensemble.

Cette année "Tunisiennes Fières" et FDS remettront au Sénat à une jeune tunisienne, le Grand prix de l’Entrepreneur Tunisienne, un prix financier accordé par la Fondation Sisley d’Ornano et décerné par la fondatrice de SISLEY, Isabelle d’Ornano.

