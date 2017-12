La Tunisie comme destination golfique mondiale: De belles perspectives en vue

(Photo by David Cannon/Getty Images) | David Cannon via Getty Images

Dans le cadre de l'édition du "World Golf Awards" qui célèbre et récompense l'excellence dans le tourisme golfique, les cours de classe mondiale et les destinations de golf, la Tunisie a été distinguée par deux trophées: Le "Tunisia’s Best Golf Course 2017" pour le Golf Citrus-La Forêt Course et le "Tunisia’s Best Golf Hotel 2017" pour le Royal Hammamet Golf Resort.

À l'échelle du continent africain, le Maroc arrive en tête du classement en décrochant cinq prix. L'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud figurent aussi parmi les pays récompensés.

Quant à meilleure destination de golf dans le monde en 2017, elle revient au Portugal.

La perspective de rendre la Tunisie une destination golfique

Ces sacres de la Tunisie dans le secteur golfique intervient dans un contexte où la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi Rekik, tend à promouvoir la Tunisie en tant que destination golfique par excellence. En effet, la ministre a reçu, mercredi, le directeur général du Club Golf International, Pierre André Uhlen, dépositaire d’un réseau de 700 golfs en Europe et dans le monde et de 225 mille adhérents.

L'objet de leur entretien était la possibilité d'établir un partenariat entre la Tunisie et ce groupe mondial pour la promotion de ce créneau qui figure en bonne place dans la politique de diversification de l’offre touristique tunisienne et des produits à haute valeur ajoutée.

Uhlen a exprimé la disponibilité de son groupe d’intégrer les golfs tunisiens dans son réseau et de promouvoir la Tunisie en la matière d’autant plus qu’elle dispose d’un potentiel lui permettant un meilleur positionnement sur la scène internationale dont notamment la qualité des infrastructures touristiques, la proximité avec l’Europe, la clémence du climat et l’existence d’une infrastructure aéroportuaire moderne outre la richesse historique et culturelle, a rapporté la TAP.

À noter que la sélection tunisienne de golf a remporté la médaille d'argent lors de la 37ème édition du championnat arabe seniors qui a eu lieu du 26 novembre au 5 décembre en Jordanie avec la participation de 12 pays. Un signe prometteur concernant le développement de ce sport en Tunisie.

