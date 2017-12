La marque Anissa Aïda de la styliste tunisienne Anissa Meddeb, seule marque tunisienne en lice pour le prestigieux prix OpenMyMed

Le vote du grand public pour soutenir les candidats au Prix OPENMYMED 2018 est désormais ouvert au public sur la page Facebook de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM). Celui-ci s'effectue simplement en associant une mention "J'aime" sur la fiche du candidat que vous souhaitez encourager.

27 candidats figurant parmi les jeunes créateurs les plus talentueux de la région méditerranéenne ont été présélectionnés, mettant à l'honneur 10 pays.

Vous avez ainsi jusqu'au 18 décembre prochain pour les soutenir et leur permettre d'intégrer la suite du concours.

Pour représenter la Tunisie, une seule candidature a été retenue, celle de la styliste Anissa Meddeb pour sa marque Anissa Aïda.

La griffe de prêt-à-porter féminin, lancée en 2016, a su séduire le jury lors de cette 8ème édition, avec des créations originales faisant dialoguer les cultures et dont la fabrication témoigne d'un réel souci éthique.

"À travers mes créations j'ambitionne d'établir un dialogue interculturel dans le domaine du vêtement", explique Anissa Meddeb, au HuffPost Tunisie.

Quant à l'identité visuelle de sa marque la styliste explique, "Je m'inspire particulièrement du patrimoine vestimentaire tunisien et japonais, dans lesquels je puise géométrie constructive et minimalisme. Cette réinterprétation me permet de créer un vestiaire fonctionnel, moderne et épuré pour une femme urbaine et active qui cherche à exprimer une personnalité unique".

Anissa Aïda, ambassadrice de la Tunisie pour l'occasion, concoure ici aux côtés de créateurs venus d'Égypte, d'Espagne, de France, d'Italie, du Liban, du Maroc, du Portugal ou encore de Turquie.

Le vote du public vient compléter celui d'un prestigieux e-jury composé de professionnels du milieu de la mode. On nommera Emmanuelle Favre, DRH de Christian Dior Couture, Bruno Pavlovsky, Directeur Mode de Chanel, le designer Simon Porte Jacquemus, l'influenceuse et créatrice libanaise Samar Seraqui de Buttafoco, le styliste franco-algérien Yacine Aouadi ou encore Sidney Toledano, PDG de Dior Couture.

À l'issu de cette sélection, les 13 lauréats "NOW GEN MED" seront annoncés le 15 janvier 2018, lors de la Fashion Week parisienne.

Créé en 2010, à l'initiative de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode – centrée sur la formation et la création – le concours OpenMyMed Prize vise à faire découvrir de nouveaux talents créatifs.

Il invite ainsi, chaque année, vingt créateurs lauréats – sélectionnés par un jury de professionnels mais aussi par le grand public – à faire partie du "Fashion Booster Campus" à Marseille. Le programme de formation accompagne les créateurs à travers les besoins nécessaires au développement de leur marque, sur le plan du marketing, du commerce et de la communication.

Le Prix a déjà permis de mettre en avant la création tunisienne en France. Depuis son lancement, il a en effet récolté plusieurs belles candidatures tunisiennes parmi ses 91 lauréats, comme les marques Mademoiselle Hecy, Baraa, Izar et Karoui Luxury.

