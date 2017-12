Carton plein pour le service SNRT LIVE

Concept of streaming live sports events. Soccer ball hits the net on a digital tablet. | mikkelwilliam via Getty Images

STREAMING - Trois mois à peine après le lancement de son service SNRT LIVE, la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) a organisé une table ronde afin d’évaluer le dispositif et ses réalisations.

On sait ainsi que l’application SNRT LIVE a réalisé 12 millions de visites et se classe 8e dans le TOP des meilleures applications au Maroc. Elle a même réussi à s’approprier la première place en tant qu'application marocaine durant le mois de novembre dernier, et a connu son pic d’audience (304.000 visites) le 7 octobre 2017, jour du match opposant l'équipe nationale de football du Maroc à celle du Gabon.

Dans le détail, l’application SNRT LIVE a été téléchargée près de 702.000 fois. Fait assez marquant pour être souligné, elle est boudée par les utilisateurs d’iOS puisque la grande majorité des installations (98%) se sont faites sur des appareils Android. Un chiffre qui donne une idée sur le profil et catégorie socioprofessionnelle des utilisateurs.

Disponible également à travers un site web, le service SNRT LIVE est consulté majoritairement sur l’application (59% sur des smartphones et 4% sur des tablettes), tandis que 38% des utilisateurs préfèrent le consulter sur ordinateur. Malgré le fait que le service leur ait été initialement dédié, les Marocains résidents à l’étranger ne représentent que 40% des visiteurs du site web SNRT LIVE.

Pour rappel, SNRT LIVE est un service de streaming qui permet de profiter des chaînes TV et de la Radio de la SNRT en temps réel. La qualité et vitesse d’accès est assurée "grâce au signal et à la fluidité de lecture de la vidéo en un seul clic", affirme la chaine publique. Le service offre également la fonctionnalité "Timeshifting" qui permet de regarder en différé les chaînes SNRT avec la possibilité de rattraper jusqu’à 6 heures de programmes.