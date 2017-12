Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé avoir ordonné la levée d'interdiction aux visiteurs de prendre des photos dans les sites archéologiques et les musées nationaux, ont annoncé ses services lundi 04 décembre 2017 dans un communiqué publié sur leur page Facebook.

Azzedine Mihoubi a ordonné aux responsables des sites et monuments archéologiques, des musées nationaux et des maisons de la culture d'autoriser les visiteurs de prendre des photos de souvenir, une pratique "devenue un phénomène de société", notamment chez les jeunes, jusque-là interdite.

Le ministère de la Culture entend dans son communiqué que cette levée d'interdiction de se photographier "devrait promouvoir le patrimoine et le tourisme culturel", "faciliter les services publics" et "renforcer les liens entre les citoyens et les institutions étatiques".