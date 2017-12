L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: La chasse aux cadeaux parfaits

Roulement de tambour… MSR déclare la chasse aux cadeaux de Noël officiellement ouverte. Mais attention, cette année, pas d’embouteillage de doudounes ni de sardinage dans les grands magasins. On vous a préparé la liste de nos cadeaux favoris pour devenir le Père-Noël idéal en 3 clics chrono : des petits, des gros, des chics, et même des mais-comment-t-as-deviné ? » Échangez vite vos bottes pour des chaussons, installez-vous confortablement dans votre canapé : vous voilà prêt pour votre web-shopping de Noël !

Tout sent le guet-apens ici. Un conseil : misez sur des valeurs sures et mettez la tout de suite dans votre poche avec notre sélection de cadeaux inratables. Du joli head-band à la pochette tout-terrain, en passant par la bougie qui fait mouche pour son nouvel appart. C’est sur, elle va vous adorer.

42: le nombre de fois où vous vous êtes dit cette année « Tiens, ça lui plairait pour Noël ». 0 : le nombre d’idées que vous avez recensé dans votre tête la nuit dernière. C’est tous les ans la même chose quand il s’agit d’un frère, d’un père, ou pire, d’un chéri ! Mais c’est sans compter notre sélection de cadeaux au masculin qui sortent tous des sentiers battus.

Leurs étagères ressemblent au rayon de jouets d’un grand magasin. Leurs chambres débordent à ras bord... Et si plutôt que d’en rajouter une couche, vous leur trouviez des cadeaux qui embelliront vraiment leur train-train quotidien. Un sweat pour retrouver le sourire, une vaisselle qui donne envie de lécher son assiette, une déco de fêtes pour leurs chambres… Bye bye vilaine routine, hello les matins qui chantent !

Pour votre maman, il vous faudrait un cadeau tout-en-un. Artisanal mais pas folklo. Original mais pas gadget. Personnalisé mais pas gnan-gnan. Bref, c’est loin d’être évident. Avant de déclarer forfait, jetez un œil à nos cadeaux coups de cœurs spécial maman-à-gâter. Entre le vase en céramique qui tape à l’œil, le juju-hat qui relooke un salon en un claquement de doigts ou encore l’écharpe flashy en laine… On l’entend déjà vous dire « Mais tu lis dans mes pensées ! »

