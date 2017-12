Al-Qods: Nasser Bourita convoque la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis à Rabat

Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita addresses the 72nd United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 20, 2017. REUTERS/Eduardo Munoz | Eduardo Munoz / Reuters

AL-QODS - Suite à la décision des Etats-Unis de reconnaître Al-Qods comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a convoqué, ce mercredi, la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, Stephanie Miley, sur instructions royales.

Les ambassadeurs de Russie, Chine, France et du Royaume-Uni accrédités à Rabat ont également été convoqués en tant que pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU, en présence de l’ambassadeur de l'Etat de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale relayé par la MAP.

Au cours de cette réunion, le ministre a remis à la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis le message adressé, hier, par le roi Mohammed VI au président Donald Trump.

Le souverain y exprime "sa profonde préoccupation personnelle et la grande inquiétude des pays et peuples arabes et musulmans" au sujet de la décision que compte prendre l’administration américaine. Le souverain insiste aussi, dans son message, sur l'importance de la question d’ Al-Qods, refusant toute atteinte à son statut juridique et politique. Le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, appelle, dans son message, à la nécessité "de respecter la symbolique religieuse" d'Al-Qods, et de préserver "son identité civilisationnelle ancestral".

Dans son communiqué, le département de Nasser Bourita, rappelle "les initiatives et les contacts intenses entrepris par le roi Mohammed VI depuis l’annonce de l’intention des Etats-Unis de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et de transférer son ambassade à cette ville sainte".

Après avoir informé les ambassadeurs du message royal adressé au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Gueterres, le ministre a appelé les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à "assumer pleinement leur responsabilité pour préserver le statut juridique et politique d’Al-Qods et éviter tout ce qui est de nature à attiser les conflits et porter atteinte à la stabilité dans la région".

Le ministre a réaffirmé, par ailleurs, le soutien constant et l'entière solidarité du royaume du Maroc envers le peuple palestinien pour qu’il puisse recouvrer ses droits légitimes, dont, en premier lieu, le droit d’établir son Etat indépendant avec Al-Qods Est comme capitale".

Dans le cadre de la coordination permanente du souverain avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le Royaume du Maroc, a précisé Nasser Bourita, "suivra attentivement les développements de la situation, en concertation avec la partie palestinienne et les autres parties arabe, islamiques et internationales".