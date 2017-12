3D illustration of canvas bag full of money | mazartemka via Getty Images

POLITIQUE - Liste non-exhaustive. Mardi 5 décembre, les 28 ministres des Finances de l'Union européenne se sont dotés d'une liste noire de dix-sept pays considérés comme des paradis fiscaux opérant hors de leurs frontières. Une première certes historique pour l'UE mais qui est bien loin de convaincre les associations et militants anti-évasion fiscale.

Figurent dans cette liste rouge de pays qui "n'ont pas pris les engagements nécessaires": Bahreïn, Barbade, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Grenade, Guam, Îles Marshall, Macao, Mongolie, Namibie, les Palaos, Panama, Samoa, les Samoa américaines, Sainte Lucie, Trinidad et Tobago et la Tunisie.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, aucun pays de l'Union européenne n'apparaît dans cette liste, ce qui signifie que les îles anglo-normandes comme Jersey ou Man, souvent pointées du doigt, ne sont pas concernées. Le Luxembourg ne l'est pas non plus car, membre de l'UE, il est censé appliquer le droit européen en matière de lutte contre la fraude. De quoi susciter le mécontentement des associations et militants qui dressent une liste beaucoup plus fournie, tout en critiquant " la pression politique."

L'économiste Maxime Combe, engagé dans le mouvement altermondialiste, notamment à travers Attac estime que la blacklist de l'Union européenne est "une blague". Il dresse, sur Twitter, une liste d'État qui échappent aux mailles du filet.

Mesdames et Messieurs, la blague du jour

Sont exclus de la liste

❌ Irlande

❌ Luxembourg

❌ Malte

❌ Pays-Bas

❌ Suisse

❌ îles Caïmans

❌ Hong Kong

❌ île de Man

❌ Bermudes

❌ Bahamas

❌ Gibraltar

❌ Taiwan

❌ Singapour

❌ Delaware

❌ Albanie

❌ Jersey

Etc

👏👏👏 https://t.co/1IKVTLWeo1 — Maxime Combes (@MaximCombes) 5 décembre 2017

De son côté, la confédération OXFAM, luttant contre les injustices et la pauvreté a dressé la liste des pays qui auraient dû figurer dans le document de l'Union européenne, si celle-ci avait appliqué ses propres règles en matière d'évasion fiscale, "sans céder à la pression politique." "En se basant sur une estimation conservatrice du score obtenu par les pays d'après les critères de l'UE, Oxfam a déterminé qu'au moins les 35 pays suivants devraient figurer sur la liste noire de l'UE", explique le rapport de l'organisation.

Ainsi, selon Oxfam, l'Albanie, Niué, la Macédoine, Hong Kong, Oman, Anguilla, les Îles Caïmans, Antigua-et-Barbuda, les Îles Cook, la Serbie, Aruba, les Îles Féroé, Singapour, les Bahamas, la Suisse, l'Île Maurice, Taiwan, les Bermudes, les Îles Vierges Britanniques*, la Bosnie Herzégovine, les Îles Vierges des États-Unis, le Vanuatu, Curaçao, Jersey, le Monténégro, Gibraltar, Nauru, le Groenland et la Nouvelle Calédonie auraient également dû figurer sur la liste rouge de l'Union européenne. Sans compter les pays européen comme l'Irlande, le Luxembourg, Malte ou les Pays-Bas, exclus d'office des radars de l'UE.

En comparaison, le document officiel de l'Union européenne -adoptée à l'unanimité- apparaît bien maigre et surtout incomplète. Le ministre français des Finances Burno Le Maire a toutefois annoncé qu'en marge de la liste rouge, les instances européennes ont dressé une "liste grise" de pays "qui ont pris des engagements devant être suivis."

