Sofien Toubel veut trouver un emploi de délégué au fils d'un député? La toile tunisienne l'inonde de demandes d'emploi

L'affaire de la nomination supposée du fils de l'ancien député de Nida Tounes Youssef Jouini au poste de délégué d'El Mnihla continue de faire parler d'elle.

Lundi, sur la chaine Hannibal TV, est diffusé un enregistrement audio où l'on entend le président du bloc parlementaire de Nida Tounes demander au député Youssef Jouini d'envoyer le CV de son fils afin que celui-ci soit nommé délégué d'El Mnihla. (VIDÉO CI-DESSOUS).

Il n'en fallait pas moins pour que cela soit tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Une campagne a même été lancée par l'artiste tunisien Bendir Man qui appelle les internautes à contacter Sofien Toubel pour leur trouver un emploi.

Sofien Toubel, bonjour frère. Voilà j'ai publié un statut pour que cela soit fait en toute transparence, dans un cadre démocratique (...) Peux-tu intercéder en ma faveur pour un poste de gouverneur à Médenine? Ou peux-tu appeler frère Hafedh pour qu'il remette en place le gouvernorat de Djerba et qu'il m'y nomme? Quant à mon CV, le voilà: J'ai une barbe rousse, j'ai 5000 amis, et je viens d'apprendre à cuisiner la Ojaa (...)