Tentative de sabotage d'une voie ferrée, la SNCFT porte plainte

Lundi, un déraillement du train allant de Tunis à Sousse a été évité de justesse. À deux kilomètres de la station de Grombalia, le chauffeur du train N°75/12 a vu des pierres et des pneus recouverts de tissus bloquant la voie ferrée, rapporte la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) dans un communiqué rendu public. La desserte a dû être bloquée pendant 20 minutes.

Les forces de l'ordre qui ont été alertées sont venues sur les lieux de l'incident pour déterminer les circonstances de cette tentative de sabotage, jugée "barbare" et "irresponsable" par la SNCFT qui a par ailleurs déposé une plainte.

En début d'année, un train en partance pour Gabès aurait déraillé suite à un sabotage de la voie. Selon des témoignages concordants, la présence d’un pneu usagé, déposé sur un des rails, serait derrière cet accident.

Le réseau ferroviaire en quelques chiffres

Selon la SNCFT, près de 32 millions de voyageurs prennent le train chaque année en Tunisie. Ce mode de transport supposé être un des plus sûrs et des plus écologiques, révèle Direct Info.

D’après les statistiques de l’Association tunisienne de prévention des accidents de la route, 97 accidents causés directement par des trains, à travers toute la République, ont été recensés durant l’année 2014. L’ensemble de ces accidents ont causé la mort de 31 personnes et blessé plus de 100 personnes.

Selon une enquête réalisée, récemment, par le journal ”le Maghreb“, les accidents de train ont causé la mort de 59 personnes et blessé 180 personnes, en 2015, dans 3 accidents survenus entre le 16 juin et 16 juillet 2015.

“La moyenne des accidents de train en Tunisie, est estimée à 100 accidents par an, dont 50% sont causés par l’absence de barrières et de mesures de sécurité au niveau des intersections”, révèle la même enquête.

