Une étude établit le lien entre la nourriture et la séduction

Ne dit-on pas que le chemin vers le coeur d'un homme passe par son estomac? Les Anglophones le disent aussi: "the way to a man’s heart is through his stomach", et les proverbes tunisiens n'y manquent pas non plus: "إلي ما تعرفش تغسل الدوارة ماخذتها في ولد الناس خسارة"

qui veut littéralement dire que "Celle qui ne sait pas laver les boyaux du mouton, son mariage est une ruine". Et son extension concerne les hommes: " وإلي ما يعرفش الذبيحة والسليخة ماخذته في بنت الناس فضيحة", littéralement: "Et celui qui ne sait pas égorger un mouton, son mariage est une honte".

Vraisemblablement, ces proverbes ont bien raison d'exister. Une étude récente révèle le lien entre la drague et la nourriture, et son importance, autant pour les hommes que pour les femmes.

C'est en effet une étude de Zoosk, site de rencontre américain, qui a été menée sur l'analyse de 3,7 millions de profils et 364 millions de messages.

Il s'avère que les profils où la nourriture est mise en avant sont plus susceptibles d'attirer l'autre sexe. Les profils mentionnant le mot "foodie" reçoivent 82% plus de messages que les autres, et les profils mentionnant le mot "cook", reçoivent 26% plus de messages.

Le guacamole, les patates et le chocolat seraient les aliments les plus "sexy"... pour les Américains, en tout cas. On imagine un peu que pour les Tunisiens ou les Tunisiennes, on opterait plus pour le lablabi ou le mraweb.

L'étude révèle que proposer un premier rendez-vous à une femme dans un fast-food serait une mauvaise idée. Quand 29% des femmes trouvent que la proposition est totalement acceptable, 31% d'entre elles penseraient que l'homme la trouve "bon marché", 28% penseraient que l'homme croit qu'elle ne fait pas attention à sa santé, 12% penseraient qu'il la trouve "facile à satisfaire". Du côté des hommes, 48% pensent qu'un premier rendez-vous dans un fast-food est totalement acceptable.

Temps de cuisson: 25 minutes Ingrédients pour 4 personnes: - 200 g de foie de mouton ou de bœuf coupé en cubes ou 300 g de poulpe découpé en morceau. - 1 oignon et du persil pour la décoration - 1 gousse d'ail hachée - 6 cuillère à soupe d'huile d'olive - 1 cuillère de purée de tomate - 1 cuillère de piment rouge en poudre - 1 cuillère de cumin en poudre - sel - poivre Préparation: Assaisonnez le foie ou la poulpe de sel, tabel (coriandre) et piment rouge en poudre puis les mettre dans une casserole. Ajoutez l'huile et la tomate délayée dans un verre d'eau, puis couvrir de 1/4 d'eau et cuire à couvert et à feu moyen. Lorsque la viande est cuite, ajoutez l'ail haché puis le "kamoune", faire bouillir et sortir hors du feu. Décorez avec un peu de persil et un peu d'oignon

Temps de cuisson: 20 minutes Il suffit d'une variété de salades en petites quantités: -salade tunisienne à base de concombre -salade russe -salade mechiouia ( légumes grillés). Ajoutez-y de la harissa, des œufs cuits, du thon et des variantes.

Temps de cuisson: 30 minutes Ingrédients pour 4 personnes: - 100g de viande séchée (kadid) - 200 gr de mhamsa - 100 gr de pois chiches trempés - 50 gr de petit pois - 1 oignon haché - 4 gousses d'ails hachées - 2 cuillères à soupe de tomate concentrée - 1/2 cuillère à soupe d'harissa maison - 1 cuillère à soupe de piment rouge en poudre - 4 cuillères à soupe d'huile d'olive - 1/2 cuillère à soupe de coriandre en poudre - des légumes au choix découpés en petits morceaux (Facultatifs). - sel et poivre selon les goûts Préparation: C'est simple, mettre le tout ( sauf la mhamssa, 2 gousses d'ail, le cumin et l'harissa) dans une casserole, épicez. Ajoutez de l'eau progressivement jusqu'à 1/4 Laissez bouillir jusqu'à la cuisson des légumes et des pois chiches puis ajoutez la mhamssa. Ajoutez 5 minutes avant la cuisson de la mhamssa, le cumin, les deux gousses d'ail et l'harissa.

Temps de cuisson: 20 minutes: Ingrédients pour 4 personnes: - 4 tomates - 1 oignon - 3 poivrons - 2 gousses d'ail hachées - 1 oignon haché - 2 cuillère à café d'harissa. - 4 cuillères à soupes d'huile d'olive Préparation: Découpez le tout en petits morceaux Faites revenir l’ail et les oignons et les tomates dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 4 minutes. Ajoutez un verre d'eau avec les épices et la tomate concentrée. Ajoutez les poivrons, le reste de l'huile d'olive et l'harissa. Casser les œufs dans les quatre coins de la poêle Quand le blanc d’œuf est cuit, servez chaud.

Temps de cuisson: 10 minutes: Un plat express et typiquement tunisien. Le sandwich tunisien est composé de pain farci avec de l'harissa, du fromage, des salades au choix, des variantes et beaucoup de thon. Avec ou sans frites.

Temps de cuisson: 20 minutes Ce plat est composé d'une sauce tomate, d'un poivron et d'une courgette en rondelle grillée, des frites, de la viande au choix sinon un (des) œuf(s).

Temps de cuisson: 25 minutes Ingrédients pour 4 personnes: - 300g de poulet découpés au petits morceaux - un oignon - 2 tomates - 3 gousses d'ail - ½ tige de céleri - 1 cuillère à soupe de tomate concentrée - 2 cuillères à café de piment rouge - 1 cuillère à café de curcuma - 1/2 cuillère de tabel - sel et poivre Préparation: Mettez le poulet en morceaux avec de l'oignon et les tomates et les pois chiches avec un peu d'huile d'olive avec la moitié des épices. Remuez encore pour quelques minutes. Faites ensuite diluer avec ½ litre d’eau. Ajoutez ensuite le concentré de tomates. Coupez le céleri en tranches et ajoutez à la sauce. Rajoutez le reste des épices. Ajoutez jusqu'à 1 litre d'eau progressivement. Quand les tranches de poulet et les pois chiches sont prêts, ajoutez la soupe. Laissez cuire pour 10 minutes en remuant de temps en temps.

Temps de cuisson: 20 minutes Ingrédients pour 4 personnes: - 300 g de merguez - 4 gros poivrons - 1 gros oignon - 3 tomates - une pomme de terre découpée en petits morceaux (facultative) - 4 œufs - 2 gousses d'ail hachés - 1 cuillère à soupe de concentré de tomates - 4 cuillères à soupe d'huile d'olive - 1/2 de coriandre en poudre (tébel) - une cuillère à soupe de piment rouge en poudre - sel, poivre - harissa pour les téméraires Préparation: Découpez les merguez en morceaux Ajoutez les gosses d'ail écrasées et les tomates coupées Épicez et faites revenir environ 5 min Ajoutez les poivrons, épépinés et coupés, mouillez la préparation à l'eau chaude. Laissez cuire environ 10 min. Cassez les 4 œufs

Temps de cuisson: 30 minutes Ingrédients pour 4 personnes: - 4 portions de poulet - 2 pommes de terre - 2 tomates - 2 poivrons - un oignon haché - 4 gousses d'ail hachées - une cuillère à soupe de curcuma -1/2 cuillère à soupe de thym - 4 cuillère à soupe d'huile d'olive - sel et poivre Préparation: Dans un plat allant au four, mettez les morceaux de poulet, l'oignon ciselé, les pommes de terre, les tomates et les poivrons coupée en tranches ou en rondelles, l'oignon et l'ail hachés, Épicez et mettez de l'huile d'olive Arrosez Enfournez pendant 30 minutes. Au besoin, vous pouvez vérifier la cuisson et ajouter de l'eau si nécessaire.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

