Plus de 37.000 Marocains ont obtenu la nationalité espagnole en 2016

ESPAGNE - Si l'année 2015 avait été marquée en Espagne par une chute vertigineuse du nombre de Marocains naturalisés (19.000), l'année 2016 a de son côté vu une hausse importante de ce chiffre. Ainsi en 2016, "37.009 ressortissants marocains établis en Espagne ont obtenu la nationalité espagnole, arrivant ainsi en tête des ressortissants étrangers ayant été naturalisés au cours de l'année dernière", rapporte la MAP.

En deuxième position, on retrouve les Boliviens, avec 15.802 naturalisés, en troisième place les Équatoriens avec 15.255 personnes ayant obtenu la nationalité espagnole, rapporte l'INE (Instituto Nacional de Estadistica). L'INE souligne qu'au total, 150.944 résidents étrangers ont obtenu la nationalité espagnole en 2016, un chiffre en hausse de 32% par rapport à l’année précédente où ils étaient 94.231. Un chiffre également supérieur à celui de 2014 et ses 35.000 naturalisés.

L’année dernière, 53,3% des nouveaux citoyens espagnols étaient des femmes. Quant à la tranche d’âge la plus fréquente chez les personnes naturalisées, elle se situe entre 30 et 39 ans.

Par ailleurs, 78,2 % des personnes naturalisés (117.994 citoyens) ont obtenu la nationalité espagnole pour avoir résidé de façon légale et permanente en Espagne pendant dix ans.

En termes de répartition géographique, la Catalogne et la région de Madrid concentrent 41,4% des naturalisés en 2016, avec respectivement 33.857 et 28.559 personnes, suivies de la région de Valence (16.698) et de l’Andalousie.

Plus de 200.000 Marocains naturalisés en 16 ans

Entre 2000 et 2016, plus de 200.000 Marocains ont été nationalisés Espagnols. Un pic a été enregistré en 2013 avec 45.754 naturalisations octroyées durant l'année, souligne la même source. Année pendant laquelle le gouvernement espagnol avait lancé un "plan intensif de naturalisations" pour remédier à l'accumulation des demandes de candidats, toutes nationalités confondues, dans les bureaux concernés.

Le nombre de Marocains naturalisés en Espagne reste toutefois inférieur à celui des Equatoriens ayant obtenu la même nationalité. En dix ans seulement (2005-2014), les ressortissants de l'Equateur ont été 253.459 à devenir Espagnols, selon les chiffres de

l'Institut national de la statistique espagnol.