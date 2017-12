La femme de théâtre Leila Toubel enflamme la journée des métiers à l'École Internationale de Carthage (VIDÉOS)

C'est par beaucoup d'émotions, un public conquis et une standing ovation que s'est terminée l'intervention de Leila Toubel, ce jeudi 31 novembre 2017, à l'Ecole Internationale de Carthage. Cette intervention a eu lieu dans le cadre de "la journée des métiers", qui avait pour but d'éclairer les élèves sur les différentes professions.

Médecins, hôtesses de l'air, pilotes, intermédiaires en Bourse, architectes...Tous étaient représentés lors de ce forum des métiers.

Mais, c'est la présentation de Leila Toubel qui a le plus marqué les élèves.

Ayant commencé très jeune le théâtre, Leila Toubel est aujourd'hui une figure phare du théâtre tunisien. Engagée, douée, cultivée, la comédienne est une représentation parfaite du théâtre engagé tunisien.

Et, pour l'évènement l'artiste s'est appropriée la scène de l'amphithéâtre pour partager son savoir, sa folie et ses expériences avec les élèves.

Des exercices de théâtre, des fous-rires, de la poésie, des anecdotes, et bien plus de surprises ont été dévoilées aux élèves pour présenter le théâtre comme "un chemin vers quelque chose", "une quête quotidienne".

Ainsi, et pour la fin Leila Toubel a fini par une belle ode à l'amour, un message plein d'espoir pour ces jeunes qui représentent l'avenir du pays: "Vivez! Soyez vous-mêmes! Ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez! Ayez de l'espoir et donnez-en aux autres! Et surtout aimez ce pays car il a besoin de vous!".

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.