JEAN D'ORMESSON - Jean d'Ormesson n'a pas dit son dernier mot. L'écrivain, mort dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, sera présent dans les libraires au rayon "nouveautés" en 2018, puisque son dernier ouvrage doit paraître le 1er février. "Il a toujours dit qu'il partirait sans avoir tout dit", a prévenu sa fille Héloïse en annonçant son décès mardi à l'AFP.

Intitulé Et moi, je vis toujours, ce dernier livre fera l'effet d'un ultime pied de nez de la part de l'auteur au sourire espiègle, comme un message prémonitoire de "Jean d'O", qui continue de vivre à travers son oeuvre.

Le livre s'inscrit dans la continuité des derniers ouvrages de Jean d'Ormesson, qui pose depuis quelques années maintenant un regard distancié sur le monde et l'histoire de l'humanité tout entière, tout en observant sa propre existence. En 2003 déjà, il se racontait dans C'était bien et anticipait sa mort: "Ce qui était bien, c'était la vie. Pas la mienne, bien sûr. La vie tout court. J'ai beaucoup aimé ce bref passage dans notre monde."

Dans Et moi, je vis toujours, l'auteur navigue entre les époques, des premiers chasseurs sur la terre vierge à New York, pour raconter les grandes avancées de l'homme. "Cette vaste entreprise d'exploration et d'admiration finit par dessiner en creux, avec ironie et gaieté, une sorte d'autobiographie intellectuelle de l'auteur", écrit l'éditeur Gallimard.

"C'est une vie qui est dans ce livre"

En 2016, l'auteur publiait Je dirai malgré tout que cette vie fut belle, une plongée dans les souvenirs de l'auteur dans une conversation entre lui et son surmoi. "La vie est un élan vers la mort. Nous ne pouvons rien sur la mort. Mais nous pouvons, sinon tout, du moins beaucoup dans notre vie et sur notre vie", écrivait-il.

S'il s'en défend, l'auteur publie bien, avec ce livre, ses mémoires. "Je n'ai vécu que pour ce livre en fait, a-t-il confié à RTL. J'ai fait d'autres choses mais j'ai vécu pour ce livre. Je travaille à ce livre depuis 4 ans. Je l'ai commencé avant d'être malade (Jean d'Ormesson s'est battu contre un cancer de la vessie), je l'ai poursuivi lentement à l'hôpital et je l'ai terminé dans les deux dernières années. J'ai beaucoup travaillé dessus [...] C'est une vie qui est dans ce livre".

Et en 2010 et 2013, Jean d'Ormesson publiait C'est une chose étrange à la fin que le monde et Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, deux ouvrages qui se font écho, comme les deux vers du poème d'Aragon dont ces titres sont extraits. Tout "Jean d'O" se retrouve dans Un jour...: la foi en la littérature, la force des sentiments, la lucidité, le goût du bonheur et la quête de la vérité. Avec, toujours, une interrogation sur les origines de l'homme et de l'univers.

Attention, toutefois, à ne pas voir Jean d'Ormesson comme un écrivain du passé. "Le passé ne m'intéresse pas beaucoup, confiait-il en 2016 à Gallimard. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'avenir. Le passé est très utile pour construire l'avenir et l'avenir sort du passé, mais c'est de l'avenir qu'il faut s'occuper. Je suis pour le génie contre le talent, je suis pour l'imagination contre le souvenir, et je suis pour l'avenir contre le passé."