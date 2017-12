Barbie affiche son soutien en faveur de la communauté LGBT

Après la présentation de sa première Barbie voilée, Mattel a encore frappé fort.

La société de jouets américaine vient, en effet, de secouer la toile en divulguant, il y a quelques jours, une nouvelle photo via son compte Instagram.

Sur cette image, Barbie pose face à la version poupée de l'influenceuse mode américaine Aimee Song. La jeune femme connue pour son blog "Song of Style" est aussi la créatrice, avec sa sœur Dani, des fameux t-shirts "Love Wins" (L'amour est vainqueur) destinés à soutenir la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres).

En apprêtant Barbie – son produit phrase – avec ce t-shirt au slogan, l'entreprise Mattel affiche elle-même clairement son soutient à la communauté.

"Fière de porter ces t-shirts "Love Wins" avec @songofstyle (NDLR: Aimee Song)! Saviez-vous que la vente de ses t-shirts exclusifs est reversée en faveur de plusieurs causes et ONG? Quelle inspirante initiative et quels jours merveilleux j'ai passés avec Aime, c'est une poupée!"