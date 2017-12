Super Lune: les plus belles photos du phénomène à travers le monde

Been fighting clouds since Friday night and got my first peek at the supermoon this morning as it set over St. George's School in Middletown. . . . . . . #universetoday #moon_of_the_day #supreme_nightshots #igersnewengland #earth_shotz #ig_photostars #astro #igworldclub #shotzdelight #moon_wizards #weather #newport #ig_color #timelapse #video #beautifuldestinations #superhubs #TeamCanon #earthofficial #awesome_earthpix #nature_brilliance #igworldclub #moon_awards #shareyourweather #cloudzdelight #sky_brilliance #nightscaper #awesomeearth #nightphotography #supermoon

A post shared by Mike Cohea (@mikecohea) on Dec 3, 2017 at 2:29pm PST