Dans ce livre pour enfants, le père Noël est noir et gay

Me & @JenAshleyWright have decided our future child will only know about Black Santa. If they see a white one we'll say "That's his husband" — Daniel Kibblesmith 🧠⚔️🦖 (@kibblesmith) 3 décembre 2016

"Moi et @JenAshleyWright (NDLR: l'auteure Jennifer Wright) avons décidé que notre futur enfant ne connaîtrait qu'un père Noël noir. Si on en voit un blanc, on dira "C'est son mari"", tweettait le comédien, auteur (Late Show de Stephen Colbert) et dessinateur humoristique américain Daniel Kibblesmith, en décembre 2016.

Moins d'un an plus tard, l'auteur révèle au grand jour, la parution de l'ouvrage Santa's Husband ("Le Mari du père Noël") édité par la célèbre maison d'édition New-yorkaise Harper Collins.

Fruit des talents conjugués de Daniel Kibblesmith et de l'illustratrice américaine Ashley Quach, l'ouvrage se présente comme un conte de Noël insolite, centré sur la vie au pôle nord de "M. et M. Noël", un père Noël noir et son époux (blanc).

Le lecteur suit ainsi M. et M. Noël dans leur chaleureuse maison du pôle nord ou encore lors de leurs vacances à la plage. L'ouvrage rapporte avec humour le quotidien du couple, à travers ses petites disputes et réconciliations mais aussi la célébration de leur mariage.

À l'approche de Noël, l'époux du père Noël aide ce dernier dans les derniers préparatifs et là encore l'humour est au rendez-vous. Il faut nourrir le renne avec du grain "organique sans gluten" et gère le caractère bien trempé des elfes dans l'atelier de cadeaux.

S'il a, sans étonnement, provoqué l'indignation de nombreux conservateurs, Santa's Husband – titré par le journal Chicago Tribune comme "un livre de Noël qui célèbre combien il est normal d'être différent" – se veut être un ouvrage prônant la tolérance.

Son résumé explique ainsi qu'il "nous rappelle qu'à l'image des enfants et des familles – venus du monde entier pour lui rendre visite chaque veille de Noël – le père Noël peut revêtir toute forme et toute couleur".

Il précise également que l'ouvrage peut-être lu à tout âge.

"Quoiqu'il en soit Santa's Husband est une histoire amusante et sympa."

