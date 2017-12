Le mouvement "Ibtykar" lance une plateforme digitale à vocation citoyenne en 2018

Le fondateur du mouvement citoyen et politique "Ibtykar", Sammy Oussedik, a annoncé aujourd’hui au cours d’une conférence de presse le lancement prochain d’une plateforme multimédia "مواطنتك", ta citoyenneté, qui se veut un outil pour engager la jeunesse dans des actions citoyennes.

"Ibtykar" est un mouvement initié en 2015. Il prône l’émergence d’une Algérie démocratique, sociale et moderne. Son nouveau projet "مواطنتك", est une plateforme multimédia développée dans le but d’inculquer aux jeunex des valeurs d’engagement social à travers les technologies de l’information et de la communication. Ce site sera doté lors de son lancement en 2018 de trois applications à travers lesquelles les utilisateurs peuvent commenter des photos et vidéos et tout ce qu’il voit dans leur entourage.

La première application intitulée "l’observatoire", concerne les chantiers de construction en retard ou à l’arrêt. Chaque citoyen en partageant des photos de ces lieux par le biais de cette application informe sur le taux d’avancement des chantiers à proximité de chez lui. Ainsi le citoyen va exercer sa citoyenneté et recouvrer sa souveraineté.

"L’objectif est de transformer le smartphone en un outil citoyen. Une fois ces informations remontées sur notre site, l’équipe Ibtykar, auront pour mission d’agréger ces informations, les référencer, les vérifier et suivre l’évolution de ces projets" précise Amina Afaf Chaib, membre du conseil stratégique de "Ibtykar".

La deuxième application s’appelle "le parlementaire", elle sera le porte-voix des préoccupations de chaque Algériens. Celles-ci seront référencées et votées afin de démontrer de manière transparente l’intérêt général au sein de la société.

La dernière application, "le réseau", a pour objectif de mettre en relation les initiateurs de projets démocratiques et citoyens. Cette mise en relation permet de mettre en commun des ressources pour engager des actions plus efficaces.

Amina Afaf Chaib a fait savoir que le mouvement s’exprime désormais avec les outils digitaux car ils permettent de contourner les contraintes qui se dressent contre l’exercice de la citoyenneté.

