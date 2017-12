Kate Winslet a révélé quel célèbre acteur a failli avoir le rôle de DiCaprio dans "Titanic"

CINÉMA - Imaginez "Titanic" sans Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jack Dawson. Difficile tant ce personnage lui colle à la peau. Et pourtant, c'est bien ce qui a failli se passer.

Invitée au Late Show de Stephen Colbert ce jeudi 30 novembre, Kate Winslet a avoué qu'elle avait auditionné pour le rôle de Rose, non pas avec Leonardo DiCaprio, mais avec Matthew McConaughey ("True Detective", "Interstellar"), comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article: "J'ai auditionné avec Matthew, n'est-ce pas bizarre? Je ne l'avais jamais dit publiquement auparavant. J'ai auditionné avec Matthew et c'était incroyable. Ça n'aurait juste pas été tout le truc, Jack et Rose, Kate et Leo."

L'acteur semblait être en effet le premier choix des studios Paramount qui ont produit le film. D'après Kate Winslet, c'est James Cameron, le réalisateur de "Titanic", qui aurait insisté pour que Leo DiCaprio obtienne le rôle.