Signature de trois conventions dans le domaine de l'Éducation entre la Tunisie et la France

Trois conventions de partenariat dans le domaine de l'Éducation ont été signées entre la Tunisie et la France, lors d'une cérémonie tenue, lundi à Tunis, en présence du ministre de l'Éducation, Hatem Ben Salem et de l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d'Arvor.

La première convention a été signée entre le commissariat régional de l'éducation de Tunis 1 et l'Académie de Créteil.



La deuxième convention a été signée entre le commissariat régional de l'éducation de Sousse et l'Académie de Nice.



La troisième convention a été signée entre le commissariat régional de l'éducation de Bizerte et l'Académie d'Aix Marseille.

À cette occasion, l'ambassadeur de France a Tunis, Olivier Poivre d'Arvor a souligné que son pays souhaite œuvrer "véritablement" dans les mois à venir pour que chaque commissariat en Tunisie ait comme partenaire une académie française.

Il a souligné son engagement à renforcer la coopération avec la Tunisie afin de développer un système d'éducation de qualité, notamment à travers le renforcement de compétences des enseignants et l'amélioration de la médecine scolaire.

De son côté, le ministre de l'éducation, Hatem Ben Salem a indiqué dans le cadre du partenariat tuniso-français, il s'agira de renforcer les capacités des enseignants et de développer l'éducation numérique.

