Le Tunisien Nassim Saad participera le 8 décembre prochain à la finale régionale de drift au Koweit

Champion de Tunisie 2015 et "King of drift" 2017 lors de la 4ème édition du RedBull Car Park Drift organisée en septembre, le Tunisien Nassim Saad représentera la Tunisie lors de la finale régionale de drift qui se tiendra au Koweit le 08 décembre prochain.

Face à lui des champions venant de l’Egypte, du Koweït, du Liban, de ’île Maurice, du Bahreïn, du Maroc, de la Jordanie, d'Oman, du Qatar et des Emirats Arabes Unis.

"Je suis très fier de représenter mon pays à cette manifestation et je tenterai par tous les moyens de réaliser mon rêve ainsi que le rêve de tous les tunisiens férus de sport automobile: celui de remporter le titre de 'King of Drift' arabe et régional" a-t-il affirmé.

Diffusée en direct sur la chaine MBC action, la finale régionale de drift est un évènement très suivi dans les pays du Golfe, où celui-ci est un sport passionnant les foules.

Qu'est ce que le Drift?

Le drift est un sport de glisse automobile qui consiste à faire des figures contrôlées -des dérapages- avec sa voiture en traversant une piste. Celui-ci est noté par des juges qui prennent en considération, la trajectoire, la vitesse, l'angle d'attaque et le style.

Pour ce faire, il existe plusieurs techniques comme le "E-brake" qui consiste à activer tout doucement le frein-à-main en le laissant déverrouillé. Cela permettra à l'arrière du véhicule de perdre de la motricité accompagné d'une légère survitesse à l'entrée du virage, avant d'accélérer et contre-braquer.

Il existe au total une quinzaine de "figures" de Drift.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.