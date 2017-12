Le Elle Brésil recrée cinq oeuvres d'arts avec des vedettes brésiliennes

ELLE - Pour son numéro de décembre, le magazine Elle Brésil lance une édition spéciale collector. Pour l'occasion, la publication a recréé cinq oeuvres d'art avec des vedettes brésiliennes, et le résultat est magnifique!

L'édition de décembre du Elle brésilien célèbre le pouvoir transformateur de la mode et de l'art avec une relecture d'oeuvres emblématiques et de personnages centraux de la culture brésilienne.

On peut voir la mannequin transgenre Lea T sur une des couvertures qui recrée "La Naissance de Vénus" de Botticelli.

On peut voir l'acteur, metteur en scène et dramaturge Zé Celso, 87 ans, recréer "Le Cri" d'Edvard Munch.

L'acteur, auteur et réalisateur Lázaro Ramos et sa compagne, l'actrice et journaliste Taís Araújo, recréent "Le Baiser" du peintre autrichien Gustav Klimt.

L'actrice brésilienne Sônia Braga personnifie la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, recréant une nouvelle version du tableau "La Joconde".

La dernière couverture met en vedette Caetano Veloso, un musicien et compositeur brésilien, dont la musique a voyagé à travers le monde. Il recrée un des tableaux de la série "Joiners" du peintre britannique David Hockney.