Chutes de neige: des détachements de l'ANP interviennent pour le désenclavement des zones touchées

Des détachements de l’Armée nationale populaire relevant des Secteurs opérationnels de Tizi-Ouzou, Bouira (1ère Région militaire), Skikda et Jijel (5ème Région militaire), ont opéré des interventions pour l’ouverture de routes et le désenclavement des zones touchées par les fortes chutes de neige, a indiqué le 03 décembre un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Les éléments de l’ANP "ont été mobilisés pour venir en aide aux citoyens et prêter assistance aux populations à travers le déneigement des routes et des pistes bloquées par les fortes chutes de neige", souligne la même source.

Ces interventions viennent "en exécution des instructions du Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’ANP relatives à l’intervention rapide des unités de l’ANP déployées dans les régions ayant enregistré, cette semaine, des perturbations climatiques et dans le cadre de ses missions humanitaires", précise le communiqué du ministère de la défense nationale.

Le Commandement de l’ANP réitère ainsi, "la mobilisation et la disponibilité permanentes des différentes unités de l’ANP pour intervenir dans de telles situations en vue de l’ouverture des routes, le désenclavement des régions et le soutien des citoyens dans les régions concernées à travers la mobilisation du potentiel humain et des moyens matériels nécessaires", conclut-on.

