Cet arc-en-ciel à Taipei pourrait être le plus long jamais enregistré... dans le temps | CHINESE CULTURE UNIVERSITY

INSOLITE - Presque huit ans après la découverte par un promeneur du double arc-en-ciel le plus connu du web, voici probablement l'arc-en-ciel le plus long jamais enregistré. Pas le plus long dans l'espace, mais bien... dans le temps.

Ce cadeau du ciel a été aperçu dans les montagnes environnant la ville de Taipei, à Taïwan. Il a été analysé par des professeurs et étudiants de l'université de la culture chinoise de la ville. D'après eux, cet arc-en-ciel apparu le 30 novembre dernier a duré neuf heures.

"C'était merveilleux... C'était comme un cadeau du ciel... C'est tellement rare!", s'est enthousiasmé le professeur Chou Kun-Hsuan dans des propos rapportés par la BBC. Selon ses observations, l'arc-en-ciel a été visible de 06h57 du matin à 15h55, soit une durée de 8h58. Une longévité due à la mousson qui a favorisé le phénomène, qui avait déjà vu apparaître trois jours plus tôt un arc-en-ciel record de six heures.

S'il est confirmé que cet arc-en-ciel a bien tenu si longtemps, le Livre Guinness des records pourrait alors valider le phénomène qui balayerait le précédent record. Le 14 mars 1994, un arc-en-ciel observé dans la région du Yorkshire en Grande-Bretagne avait duré six heures.

L'université de la culture chinoise de Taipei est en train de récolter toutes les preuves pour envoyer sa demande officielle au Guinness. "Avec les 10.000 photos que nous avons prises dans notre seul département, et les autres prises sur le campus et les personnes vivant à proximité, j'ai confiance dans notre capacité à prouver au Guinness seconde par seconde que cet arc-en-ciel a duré neuf heures", a jugé le professeur Chou.