PJD: le secrétariat général rend hommage à Benkirane

PARTIS - Quelques jours après la session extraordinaire du conseil national du PJD, tenue les 25 et 26 novembre, et qui a été marquée par le vote contre l’amendement les articles 16 et 37 du règlement interne, le secrétariat général du parti rend hommage à Abdelilah Benkirane.

Dans sa réunion du samedi 2 décembre, il a tenu à saluer "le rôle" du secrétaire général le qualifiant d’"exceptionnel" tout au long de ses deux mandats à la tête du parti. A ce dernier, estime le secrétariat général dans un communiqué publié hier soir, Benkirane a apporté "un rayonnement et des acquis aux côtés des membres militants".

Dimanche dernier, l'urne avait tranché contre l’amendement de l’article 16 du statut du parti qui devait permettre au secrétaire général de briguer un troisième mandat. Il n’y aura pas non plus d’amendement de l’article 37 du statut du parti qui empêche les ministres d'accéder à un siège au sein du secrétariat général du parti. Les ministres sont donc maintenus en tant que membres du secrétariat général du PJD.

"Les résultats du vote du conseil national ne représentent que l’aboutissement d’estimations qui ne réduisent en rien ce rôle ou sa position au sein du parti actuellement ou à l’avenir", assure le secrétariat général, exprimant sa conviction que rien n’empêchera Benkirane de continuer à jouer son rôle.

Rien ne changera. Le secrétariat général le réitère tout au long de son communiqué soulignant également que "ses membres s’engagent à poursuivre leur mission dans un climat positif et dans la volonté commune de réussir le congrès national". Ce dernier, prévu les 9 et 10 décembre, sera décisif dans le parcours du PJD. Pour le secrétariat général, c’est un congrès sur lequel repose "l’espoir" du parti de rester "un modèle de la gestion démocratique et de l’indépendance de la décision du parti".

Le secrétariat général rejette ainsi l’hypothèse que ce vote puisse susciter une quelconque divergence au sein du parti. Et d’annoncer que les préparatifs (logistiques, organisationnels et politiques) de son 8e congrès national se déroulent dans "les meilleures conditions". Le comité en charge de cette mission travaille notamment sur un projet de film institutionnel relatant le parcours du PJD et ses moments forts.