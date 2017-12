Natation: Oussama Sahnoune sacré champion de France du 50m nage libre

Oussama Sahnoune est sacré champion de France du 50 mètres en nage libre. Le nageur algérien pensionnaire du Cercle des nageurs de Marseille (CNM) a nagé en 21’’26, vendredi, à l’occasion de la 2e journée des championnats de France, en petit bassin, qui se déroulent à Montpellier.

Avec un nouveau record à la clé, Sahnoune est monté sur la plus haute marche du podium de sa course de prédilection. L’Algérien a devancé les deux nageurs de la formation de Amiens Métropole Natation (AMN) Jérémy Stravius 21’’50 et Maxime Grousset 21’’68.

Champion de France sur 50m nage libre 🤗🤗🎉

Avec à la clé le nouveau record d'Algérie en 21.26 et le minimas A de qualification pour les prochains championnats du monde. Merci à tous pour votre soutien ainsi que vos nombreux messages ❤#Montpellier #ChampionnatdeFrance — Oussama Sahnoune (@Oussamasahnou) 1 décembre 2017

Il s’agit de la 3e médaille pour le natif de Constantine dans cette compétition après les deux breloques en argent glanées au 100 mètres papillon (51’’26) et au relais 4x50m 4 nages (01’36’’54).

Grâce à son bon chrono réalisé au 100m papillon, Sahnoune s’est également offert le droit de disputer les prochains championnats du monde de natation, en petit bassin, prévus en 2018 en Chine.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.