Aïn Draham : les premiers flocons de neige sont tombés (PHOTOS, VIDÉO)

Ça y est, les premiers flocons de neige sont tombés samedi à Aïn Drahem dans le gouvernorat de Jendouba. La ville a finalement revêtu son manteau d'hiver.

Pour le plus grand bonheur des internautes

Comme tous les ans, l'arrivée de la neige a fait le bonheur des internautes qui ont "immortalisé" l'événement sur les réseaux sociaux. Des vidéos et des photos ont été partagées par les habitants de la ville saluant avec enthousiasme l’arrivée des premiers flocons.

Le grand froid persiste

Selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM), la vague de froid persiste. Il a évoqué, par ailleurs, la possibilité des chutes de quelques flocons de neige sur les hauteurs du nord-ouest durant ces deux prochains jours. Outre la neige, orages et pluies sont également annoncés dans diverses régions.

Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance



Le ministère de l’Intérieur appelle les usagers de la route, à la grande vigilance face aux alertes d’averses et de chute de neige, notamment à Ain Draham et Ghardimaou dans la région de Jendouba.

Dans un communiqué, le département insiste sur le respect des signalisations et du code de la route et recommande aux conducteurs de réduire la vitesse, d’utiliser les feux de croisement et de respecter les distances de sécurité.

Le ministère appelle également les citoyens à la prudence, en évitant de traverser les oueds en crues, indiquant que des communiqués seront publiés pour permettre de suivre les toutes dernières actualités météorologiques.

Le département met à la disposition des citoyens les numéros suivants:

Numéro vert du ministère de l’Intérieur: 80.10.11.11

Protection civile:198

Bureau d’information routière relevant de la Garde nationale 71.963 512 ou le 71.960.448

Salle des opérations de la police de circulation: 71.343.201 ou 71 342.787.

