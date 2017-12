Médéa: le trafic routier perturbé en raison des chutes de neige

Le trafic routier est fortement perturbé, dimanche, à travers certains axes routiers de la wilaya de Médéa, suite aux fortes chutes de neige dans la région, durant les dernières quarante-huit heures, notamment en zone montagneuse où la circulation automobile est très difficile, a indiqué la protection civile.

Les chutes abondantes de neige, dont l’épaisseur à atteint par endroit, plus de 10 cm, a rendu très difficile la circulation sur plusieurs tronçons du réseau routier local, en particulier au niveau de l’axe Djamaa Er-Rassoul et le chef-lieu de la commune d’Ouled Brahi (rn 64 A), entre El-Aissaouia et El-Haoudine, au nord-est de Médéa, desservie par la RN64 B, un tronçon du CW 138 qui relie la localité de Benchicao à El-Omaria, à l’est de Médéa, et au niveau du col de Benchicao et El-Fernane, sur la route nationale N 1, a précisé la même source.

La protection civile fait état, en outre, de cinq accidents de la circulation, dus aux verglas et la mauvaise visibilité, qui ont fait treize blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, évacués vers les différentes structures de santé de la région.

L’on signale dans ce contexte, qu’une vingtaine de véhicules d’intervention et quatre-vingt éléments sont déployés, depuis vendredi, sur les différents axes routiers stratégiques de la wilaya, en vue de secourir les automobilistes et appuyer également les équipes de déneigement mobilisées par la direction des travaux publics.

