Coup d'envoi du "Bazar de bienfaisance" ce dimanche au théâtre national

INAUGURATION - Ce dimanche, au théâtre national Mohammed V de Rabat, c'est une nouvelle édition du "Bazar de bienfaisance du Cercle diplomatique" qui a ouvert ses portes. Inauguré par la princesse Lalla Meryem, cet événement annuel a été marqué, cette année par le "Cercle international des enfants". Réunissant près de 40 enfants âgés de 8 à 16 ans, ce cercle veut faire de l'esprit de solidarité un héritage intergénérationnel en contribuant à entreprendre des projets de bienfaisance pendant leur séjour au Maroc.

"Le Bazar de bienfaisance", organisé par le Cercle diplomatique au Maroc, célèbre ainsi chaque année l’amitié et la solidarité et constitue un moyen important pour soutenir les ONG marocaines oeuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement au profit des femmes en milieu rural.

Plus de 30 pays participent à cette édition à travers les ambassades de leurs pays. Chacun, dans son stand, expose des produits provenant de différentes régions du monde - Afrique, Amérique, Asie, Europe, Moyen-Orient - et les met en vente pour soutenir des actions de bienfaisance.

Des ONG marocaines participent également à cette grand-messe par des produits artisanaux issus d'initiatives de développement local.

Ce "Bazar" reste l’activité phare du Cercle diplomatique, dont les membres sont les conjointes des Chefs de missions diplomatiques et des représentants d’organisations internationales accréditées au Maroc. Créé depuis 30 ans, ce Cercle diplomatique se veut être une association de bienfaisance dont les objectifs s'articulent autour d'activités socio-culturelles, dont ce "Bazar" annuel de bienfaisance qui vise à soutenir des projets à caractère social portés par les organisations non gouvernementales marocaines dans différents domaines.