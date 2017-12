Dans une publication sur sa page officielle, l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a appelé à une grève dans le secteur pétrolier le 15 décembre prochain, en soutien aux travailleurs de la Société Tunisienne des industries de pneumatiques (STIP), qui n'ont pas perçu leurs salaires depuis plusieurs mois, et dont la situation ne s'améliore toujours pas.



Pour la STIP, grève dans le secteur du pétrole le 15 décembre 2017. Les droits des ouvriers avant tout.

En août dernier, le secrétaire général de la fédération tunisienne de pétrole et de produits chimiques, Hasnaoui Smiri, avait déclaré que "la situation de la Société Tunisienne des industries de pneumatiques (STIP) à Mskaen et Menzel Bourguiba constitue un problème et une source d'angoisse".

Selon Smiri, la situation des travailleurs y est préoccupante: "Cela fait 3 mois qu'ils sont sans salaires" a-t-il noté.

Les employés de la STIP avaient observé le 27 juillet 2017, un sit-in devant le siège de l'UGTT mais également devant le ministère de l'Industrie et du commerce, réclamant leurs salaires.

