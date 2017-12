Ed Sheeran fait un duo avec Beyoncé

MUSIQUE - La chanson "Perfect Duet" d'Ed Sheeran en duo avec Beyoncé est sortie jeudi. C'est un réenregistrement de la chanson "Perfect" du chanteur, qu'on retrouve sur son album "÷ (Divide)", mais avec la voix chaleureuse de la diva américaine.

En effet, sur cette nouvelle version de la chanson du rouquin, Beyoncé prend la place du chanteur pour le deuxième couplet et ils chantent ensemble pour les deux derniers couplets.

En 72 heures, le clip de la chanson a déjà été visionné plus de 9 millions de fois, même ce n'est pas une vraie vidéo: on voit plutôt les noms d'Ed Sheeran, de Beyoncé et de leur chanson sur fond de neige qui tombe.

Rappelons que Beyoncé n'en est pas à sa première collaboration avec un chanteur cet automne. En effet, elle a aussi travaillé avec J. Balvin et Willy William sur le tube "Mi Gente", et avec le rappeur Eminem pour son titre "Walk on Water".