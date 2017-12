Des Marocains reprennent le générique de Game of Thrones version amazighe (VIDÉO)

MUSIQUE - Voilà une version du générique de Game of Thrones qui va ravir les fans marocains de la série. Un jeune vidéaste vient de publier sur YouTube un clip reprenant le générique de la série américaine à succès, version amazighe.

Les images ont été tournées dans la commune de Tamri, à 50 kilomètres au nord d'Agadir, d'où est originaire Youssef Aboutaleb, le réalisateur du clip. On y voit un homme vêtu d'une djellaba, le visage caché par sa capuche, jouer du ribab, traditionnel instrument de musique amazigh.

"Je suis un grand fan de la série Game oh Thrones. J'ai voulu montrer aux gens une partie du folklore musical marocain amazigh", explique au HuffPost Maroc Youssef Aboutaleb, qui estime que le ribab "est l'un des meilleurs instruments de musique amazighs".

Cela fait longtemps que le réalisateur voulait reprendre le générique de la célèbre série, mais il attendait de "développer ses compétences" pour tourner cette vidéo, qu'il a voulue "simple", que ce soit en matière de costume, de photographie ou de montage, explique-t-il.

Les sublimes paysages et l'atmosphère mystérieuse du clip ont visiblement plu aux internautes. Posté le 29 novembre sur sa chaîne AYCinematographie, le clip a déjà été vu près de 25.000 fois en trois jours.

Le jeune réalisateur, qui travaille sur plusieurs projets depuis trois ans, a notamment réalisé une série de vidéos sur les plus beaux paysages de sa région, intitulée "Lost in the wild of Tamri" ("Perdu dans la nature de Tamri") ainsi que deux courts métrages et des clips musicaux.

Ce n'est pas la première fois que la série, dont certains épisodes ont été tournés au Maroc, inspire les jeunes marocains. En septembre dernier, un étudiant casablancais s'était amusé à détourner les personnages de Game of Thrones en les remplaçant par des acteurs marocains.