À l'occasion du Mouled, Youssef Chahed adresse ses vœux au peuple tunisien depuis Kairouan et revient sur les priorités de son gouvernement

À l'occasion du Mouled, le Chef du gouvernement Youssef Chahed a adressé, ce vendredi 1er décembre 2017, ses voeux au peuple tunisien, depuis la région de Kairouan.

Intervenant sur les ondes de Shems Fm, il est revenu sur les principales décisions adoptées récemment dans la région. Il a estimé que le manque de certaines commodités a nécessité la formulation de mesures urgentes afin de favoriser le développement de la région qui regorge d'opportunités inexploitées.

Il a fait savoir que les treize mesures annoncées se focalisent sur une nouvelle méthodologie de travail, un calendrier précis et un suivi permanent de l'évolution et la mise en pratique des décisions prises.

Chahed a noté que le problème majeur n'est pas celui d'un manque de financement mais plutôt d'une défaillance au niveau de la méthodologie. "De 2011 à 2017, près de 550 millions de dinars ont été accordés à la région de Kairouan" a-t-il martelé. Un montant important mais qui n'a pas été bien capitalisé. Il a précisé que la majorité des financements a été destinée à de grands projets d'infrastructure, "pas de façon suffisamment tangible pour les citoyens et ne répondent pas à leurs besoins quotidiens".

Le chef du gouvernement a, d'autre part, précisé que sa présence à Kairouan est un moyen efficace pour être proche du citoyen et plus à l’écoute de ses besoins, ainsi qu'une occasion pour motiver l’autorité régionale et faciliter la communication avec les responsables régionaux. Chahed a ajouté qu'il procédera à d'autres visites de terrain pour détecter de près les besoins des régions.

Y aura-t-il une prochaine hausse des prix des carburants?



Interrogé sur une éventuelle augmentation des prix des carburants, Youssef Chahed, a rappelé que la Tunisie a adopté le mécanisme d’ajustement automatique qui régule le prix des carburants selon le cours international. Ce mécanisme n'a pas été appliqué convenablement. "Nous n’avons pas bien appliqué ce mécanisme avant mais nous allons le faire pour rationaliser les subventions" a-t-il répliqué.

La guerre contre la corruption continue

"Le combat contre la corruption n'est pas fini" a précisé Chahed. Au contraire, il a affirmé que le gouvernement s'acharne contre ce fléau. "La hausse du budget accordé au secteur de la Justice et aux magistrats en témoigne" a-t-il répliqué en précisant que la lutte contre la corruption et le terrorisme ainsi que le développement régional sont parmi les priorités de l'État.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed qui effectue une visite de quelques jours à Kairouan a annoncé jeudi, une série de mesures. Il a ainsi affirmé mettre en place une vision stratégique de développement pour le gouvernorat de Kairouan. Celle-ci repose sur quatre axes:

Améliorer les indicateurs du développement humain pour qu'ils atteignent le niveau national

Transformer Kairouan en un pôle économique basé sur l'agriculture, l'artisanat et les industries manufacturières.

Améliorer l'infrastructure de la région et rapprocher l'administration publique

Transformer Kairouan en un pôle culturel, touristique et religieux

