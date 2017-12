L'acteur tunisien Raouf Ben Amor remporte le prix du meilleur interprète masculin au Festival international du film du Caire (PHOTOS, VIDÉOS)

L'acteur tunisien Raouf Ben Amor a remporté jeudi le prix du meilleur interprète masculin au Festival international du film du Caire pour son rôle dans le film "Tunis By Night" d'Elyes Baccar.

Le réalisateur du film Elyes Baccar, a exprimé sa fierté vis-à-vis de ce prix reçu par l'acteur: "Tu mérite le prix du meilleur acteur au Cairo International Film Festival. C’est une consécration pour toute notre équipe artistique et technique. C’était un honneur pour moi de travailler avec toi sur Tunis By Night"

Plusieurs autres personnalités de la scène culturelle tunisienne ont félicité l'acteur tunisien pour son prix.

Homme de théâtre et de cinéma, Raouf Ben Amor a co-fondé le théâtre du Sud de Gafsa en compagnie entre autre de Fadhel Jaziri et Fadhel Jaïbi et a joué dans les plus grandes pièces théâtrales comme Klem Ellil, Mémoire d'un dinosaure ou encore Iaychou Shakespeare.

Sa carrière au cinéma débute en 1971 dans le film "Et demain...?" de Brahim Babaï avant de connaitre une ascension fulgurante jouant dans les plus grands films tunisiens à l'instar de "La Danse du feu" de Salma Baccar ou encore d' "Asfour Stah" de Férid Boughedir.

Cette année, il est à l'affiche de deux films dont "El Jaida" de Salma Baccar et "L'Amour des hommes" de Mehdi Ben Attia.

Il a également participé à de nombreuses oeuvres étrangères dont le film "Or noir" de Jean-Jacques Annaud.

Lancé en 1976, le Festival International du Film du Caire est le plus prestigieux rendez-vous cinématographique en Égypte et l’'un des plus importants du Moyen-Orient. Pendant 10 jours, pas moins de 150 films égyptiens et issus du monde entier ont été projetés dans les salles. Près 70.000 spectateurs sont également présents lors de chaque édition.

