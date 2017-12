La baisse des prix du logement LPP n'est pas à l'ordre du jour

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a déclaré, jeudi à Alger, que les prix du Logement Public promotionnel (LPP) ne peuvent être revus à la baisse, car il s'agit d'une formule commerciale destinée à une certaine catégorie, rapporte l'APS.

Lors d'une séance consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que la révision du prix du LPP n'est pas à l'ordre du jour étant une formule purement commerciale, indiquant que son mode de paiement ne peut être le même que celui du logement de type location-vente (AADL).

"Les facilités dont ont bénéficié les souscripteurs de la formule AADL ne peuvent être accordées aux souscripteurs du LPP en raison des engagements envers les banques des organismes chargés de la réalisation de ces projets", a ajouté M. Temmar.

Le programme du LPP ne représente que 2% du nombre global des projets de logement à travers le territoire national, contre 19% pour le programme AADL et 37% pour le Logement public locatif (LPL), a-t-il fait savoir.

S'agissant des souscripteurs de la formule LPP n'ayant pas pu contracter de crédit pour payer leurs logements en raison de leur âge, le ministre a précisé qu'une concertation est en cours avec toutes les parties concernées, dont le Crédit populaire d'Algérie (CPA) pour examiner l'éventualité du transfert du paiement des échéances aux ascendants des souscripteurs.

Concernant les logements AADL, le premier responsable du secteur a précisé que la réalisation du programme de logement arrêté se chiffre à 330 milliards de DA.

Le ministre a fait état du lancement de 80.000 unités de logements AADL en 2019 qui viendront s'ajouter aux 120.000 inscrits au titre 2018, ce qui couvre le nombre global de dossiers des souscripteurs ayant versé leurs tranches et dont le nombre est de 195.000 inscrits.

A une question concernant le programme AADL dans la wilaya de Souk Ahras, M. Temmar a évoqué la nécessité d'aplanir toutes les entraves pour faciliter le lancement des projets inscrits, indiquant que 1500 logements AADL ont été livrés à Souk Ahras en 2016.

"Lors de ma prise de fonction, il y'avait un écart entre les ordres de versement (450 000) et les projets en cours de réalisation (230 000 unités)", a indiqué le ministre, rappelant les recommandations du gouvernement concernant le lancement des projets inscrits et la remise des ordres de versement aux bénéficiaires des programmes de logements dont les projets ont été lancés.

Le ministre a insisté sur l'impératif de garantir le financement nécessaire pour chaque programme lancé pour éviter d'éventuels problèmes après le lancement des travaux de réalisation.

Il est procédé à l'assainissement des listes des bénéficiaires des logements actuels, a indiqué le ministre, assurant que les citoyens inscrits aux nouveaux programmes et possédant déjà des logements seront écartés.

Un retard est accusé dans la réalisation du programme AADL de type location-vente au niveau de 20 wilayas, a indiqué M. Temmar, ajoutant que le secteur veille à rattraper ce retard à travers le lancement des chantiers dans la wilaya de Souk Ahras et 19 autres wilayas.

"Nous avons lancé des études pour réaliser des cités sur la base des priorités définies, en coordination avec les ministères concernés et pour la réalisation des structures de santé et des établissements éducatifs et sportifs".

Le programme AADL inscrit et non lancé compte 87 000 unités sur un total de 150 000, selon le ministre, affirmant que le secteur veille à les lancer avant la fin d'année.

Des clefs seront remis, samedi prochain, aux bénéficiaires des logements AADL à Khemis el Khechna dans la wilaya de Boumerdes.

