Découvrez les plus belles photos d'assida, pour un Mouled très "design"

المولد مبارك💗 H A P P Y M O U L E D ♥💐 to all of #you #igers ✌ hope you're enjoying your #zgougoubowl this year🤗 Making Zgougoubowls for the first time and i'm really being impressed of the great result👌😃💪💃❤🙏🥄 These beautiful bowls are a #typical #delicious #creamy #dessert in #Tunisia 🇹🇳 called #zgougou or #assida. Topped with #vanillacream and #nuts 😜 prepared to celebrate #mouled (Birth of our Prophet Mohammed peace be upon him)🎉🎊♥💃🙏😍 . . . . . #homemade#assida#zgougou#mouled#mouledmabruk#foodpics#foodart#instastory#instadessert#instadaily#traditional#dessert#foodie#zgougou#bowlofhappienes#selfmade#madewithlove#igertunisia#tunisia#yummie#delicious#picoftheday#fridaymorning

