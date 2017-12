Une assida franco-tunisienne pour Olivier Poivre D'Arvor pour son deuxième Mouled en Tunisie

Pour la fête du Mouled de cette année, l'équipe en charge de la restauration à l'ambassade de France a concocté une recette d' assida spécialement imaginée pour Olivier Poivre D'Arvor (OPDA).

Puisqu'on le sait depuis l'année dernière, OPDA aime bien fêter le Mouled. Il avait posté des photos de lui en train de déguster une assida préparée par ses soins, une autre par une amie à lui. "Je découvre le goût du zgougou que je préfère nettement à la recette aux noisettes", avait-il écrit.

Cette année, c'est une "assida surprise", et aussi sans zgougou, que l'ambassadeur de France va goûter.

Pas de zgougou cette année. Bonne idée! Car hormis l'augmentation considérable des prix du zgougou (malgré un stock qui dépasse la demande), l’Association Tunisienne pour Informer le Consommateur (ATIC) avait aussi averti les consommateurs de l'existence de matières dangereuses et cancérigènes.

Ce sera donc une assida façon tarte tatin pour OPDA, que ses amis du restaurant de l'ambassade ont inventé. Une recette hybride franco-tunisienne qui allie les traditions culinaires des deux pays.

Assida blanche, pomme confite enfouie dedans, et poudres pour la décoration: Une assida plus saine et facile à préparer, "D'un coût très raisonnable et d'un goût délicieux", précise l'ambassadeur sur sa page Facebook.

Et voici en bonus les photos du premier Mouled d'OPDA de l'année dernière:

