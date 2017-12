L'ambassade d'Algérie à Belgrade rend un dernier hommage à Stevan Labudovic

L'ambassade d'Algérie à Belgrade a organisé jeudi une cérémonie pour rendre un dernier hommage au militant et caméraman des maquis de la Guerre de libération nationale, Stevan Labudovic, décédé samedi dernier à l'âge de 91 ans à Belgrade.

Le ministre serbe des Affaires sociales et des vétérans Zoran Djordjevi et M.Dragoslav, président de la Municipalité de Berane (Monténégro) lieu de naissance de Labudovic, le corps diplomatique arabe et africain et de nombreux amis de l'Algérie ainsi que des membres de la communauté algérienne, présents à cette cérémonie, se sont recueillis à sa mémoire avant de présenter leurs condoléances à la famille du défunt.

Porté par des officiers stagiaires de l'ANP, le cercueil du défunt a été couvert par les couleurs nationales.

Après avoir écouté l'hymne national, l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Abdelhamid Chebchoub, a salué l'engagement du défunt aux côtés du peuple algérien durant la guerre de libération nationale.

Lire aussi: Décès de Stevan Labudovic: le Président Bouteflika souligne l'engagement du défunt en faveur de la Révolution algérienne

MM. Zoran Djordjevi et Dragoslav, ainsi que les personnes présentes ont ensuite inscrit leurs condoléances sur le registre ouvert à cet effet par l'ambassade d'Algérie à Belgrade.

Né en 1926, Stevan Labudovic a pu, grâce à sa camera, immortaliser des moments historiques de l`Algérie en pleine guerre de libération. En 1959, Il décida d'entrer en Algérie, via la Tunisie, pour filmer et photographier des séquences de la guerre dans la région des Aurès.

Stevan Labudovic a été décoré de la médaille du Mérite en 2012 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de l'Indépendance nationale.

Il avait également reçu le prix d’honneur lors du 5e Festival du film engagé d’Alger en 2014.

Dans un message de condoléances qu'il a adressé à la famille du défunt, le président de la République a rendu hommage à "un homme de convictions, épris des idéaux de justice sociale, de progrès, de liberté et d'émancipation des peuples".

Stevan Labudovic s'est "investi pleinement dans la lutte de l'Algérie, contre le joug colonial, au péril de sa vie, et mobilisa, avec courage et abnégation, sa caméra et son savoir-faire au service de notre cause", a écrit le président de la République.

"Son engagement sans faille et fraternel permit de dévoiler à l'opinion publique internationale la réalité du combat de notre peuple face à la propagande coloniale, et à immortaliser des moments historiques de notre lutte de libération. Attaché indéfectiblement à notre pays, il avait l'Algérie au coeur et à l'esprit", a-t-il encore souligné.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.