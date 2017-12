Patrick Sophienne Baudry (Jumia Algérie) : "La loi sur le e-commerce va nous renforcer"

Le DG de Jumia Algérie Patrick Sophienne Baudry revient dans cet entretien sur l’activité du E-commerce en Algérie de cette plateforme internationale. Il considère que la décision des autorités algériennes de réglementer cette activité "va nous renforcer encore plus".

Jumia est la première plateforme E-commerce en Algérie, est ce que ce titre vous garantira un avenir sûr, surtout que le projet de loi sur le commerce électronique vient d’atterrir à l’APN ?

Jumia est un groupe international africain, on est dans 16 pays en Afrique et en Algérie depuis trois ans. On estime qu’on s’est acharné pour développer le commerce électronique en Algérie et actuellement, il prend de plus en plus d’essor et d’ampleur. Actuellement, chez Jumia Algérie, il y a plus de 135 collaborateurs qui gèrent entre 15 000 à 20 000 commandes par mois, 1,5 millions de visiteur sur la plateforme.

Actuellement, on est le principal acteur du E-Commerce en Algérie et en Afrique. Avant l’arrivée de la loi qui définit les axes de l’activité, Jumia avait déjà tout anticipé à travers nos activités dans les autres pays où nous existons, c’est-à-dire les standards internationaux.

Notre travail commercial est basé sur la satisfaction client, d’ailleurs on a tout un centre d’appel dédié à orienter et répondre à toutes les demandes et réclamations de nos clients. Je pense que la loi vient pour cadrer et protéger les consommateurs et cela est incrusté dans l’ADN de notre entreprise.

Concernant la réglementation, elle va nous permettre d’avoir un cadre plus précis par rapport ce qui est en vigueur actuellement, mais dans plusieurs aspects, on est déjà dans la norme, à l’égard de l’enregistrement du nom de domaine en .dz. Je pense que l’adoption de ce projet de loi va nous renforcer encore plus.

Qu’en est-il des chiffres du festival Black Friday que vous organisez actuellement ?

C’est une opération très importante qui nous a permis de recevoir sur la plateforme Jumia.dz près de 10 000 commandes sur 150 000 visiteurs durant la première journée du 24 novembre. On a aussi enregistré un pic de 3800 visiteurs au même temps. On estime que c’est un vrai succès pour nous et l’opération va continuer jusqu’au 8 décembre de l’année en cours (15 jours).

Est-ce que la plateforme Jumia.dz est prête pour l’E-paiement ?

Jumia s’inscrit pleinement dans les démarches entreprises par les autorités algériennes et les différentes entités qui s’occupent de l’E-paiement à travers des discussions avancées, on attend que les démarches se libèrent vers les opérateurs et nous seront à l’heure.

Jusqu’à présent, c’est autorisé seulement pour certains services et grand facturiers, mais ce n’est pas encore autorisé pour le E-commerce.

Certains aspects de la nouvelle réglementation du e-commerce ne vous permettront pas d’exercer votre activité pleinement, comment vous allez y parvenir ?

Notre approche c’est d’être un générateur de business pour les entreprises partenaires de notre plateforme, que ce soit un restaurateur sur Jumia-Food, un hôtelier sur Jumia Travel ou un producteur sur Jumia e-commerce. On est des intermédiaires, on ramène du business à ces acteurs là qui sont principalement des Algériens.

Si dans le cas où le cadre réglementaire change, on va s’adapter à toutes les situations et aux contraintes qui sont imposées par tous les acteurs autour de nous. Je le répète, notre plateforme est un canal qui permet aux fabricants et vendeurs de distribuer leurs produits dans les 48 wilayas et même dans les communes et daïras les plus éloignées.

On a aujourd’hui quatre bureaux de liaisons : Alger, Béjaia, Oran et Tlemcen. On a un plan de développement pour se déployer sur une dizaine de wilayas à partir du début de l’année prochaine.

