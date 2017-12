Coupe du monde 2018: L'effectif de l'équipe nationale tunisienne passé au crible par l'Observatoire du Football

L'Observatoire du Football, groupe de recherche du Centre international d’étude du sport (Cies), a publié son rapport mensuel du mois de décembre et fait un focus sur les équipes nationales qualifiés pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Ce rapport dresse de nombreuses analyses intéressantes sur l'équipe nationale tunisienne.

L'âge moyen

L'effectif des Aigles de Carthage a un âge moyen de 26 ans et 8 mois. C'est la 9eme équipe la plus jeune du tournoi.

Le joueur tunisien le plus âgé appelé en sélection lors des phases de qualifications est le gardien de l'Étoile sportive du Sahel Aymen Mathlouthi qui a 33 ans. Le plus jeune est le joueur de l'OGC Nice Bassem Srarfi âgé de seulement 20 ans.

Le Nigeria est l'équipe la plus jeune avec une moyenne d'âge de 24 ans et 9 mois. L'effectif du Panama est quant à lui le plus âgé avec une moyenne d'âge de 29 ans et 4 mois.

Selon le rapport "les joueurs des équipes qualifiées avaient en moyenne 27,4 ans au moment des rencontres disputées. À titre comparatif, cette valeur se situe autour de 25 ans pour les joueurs de 31 championnats de première division européens. Cet écart reflète la tendance des sélectionneurs à privilégier l’emploi de joueurs expérimentés, ayant déjà fait toutes leurs preuves au plus haut niveau".

La taille

En terme de gabarit, les Aigles de Carthage n'ont rien à envier à personne. La taille moyenne des joueurs de l'équipe nationale est de 1 mètre 84. La Tunisie a ainsi le 7eme effectif le plus grand de la compétition devancée par la Russie, la Croatie, Danemark, l'Islande et la Suède.

La Serbie est l'effectif dont la taille moyenne des joueurs est la plus grande: 1 mètre 85,6.

L'Arabie Saoudite et le Japon comptent les effectifs les moins grands du tournoi.

"En moyenne, la taille des joueurs utilisés par les sélections qualifiées est de 181,7 cm. Cette valeur est légèrement inférieure à celle observée dans 31 championnats de première division européens (182,1 cm). Un seul pays européen, l’Espagne, est parmi les sept sélections ayant aligné des joueurs avec une taille moyenne inférieure à 180 cm. À l’opposé, les six nations en tête de liste font partie de l’UEFA. Il est néanmoins important de souligner qu’il n’existe aucune corrélation entre taille et succès" note le CIES.

Les joueurs nés à l'étranger

L'équipe nationale tunisienne compte 23,5% des joueurs de son effectif nés à l'étranger, faisant des Aigles de Carthage, le 5eme pays des 32 qualifiés qui compte le plus sur les Tunisiens de l'étranger.

La Tunisie est devancée par la Suisse, le Portugal, le Sénégal et le Maroc dont plus de 60% de l'effectif est né en dehors du Maroc.

A contrario, les joueurs du Brésil, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Allemagne, de la Colombie, du Mexique et de la Corée du Sud

sont tous nés dans leurs pays respectifs.

"Sur les 1,032 joueurs ayant participé aux matchs éliminatoires pour le compte de 31 équipes qualifiées et les 40 joueurs russes pris en compte, 98 sont nés à l’extérieur de l’association représentée (9,1%). Le pourcentage maximal a été mesuré pour le Maroc (61,5%), tandis que sept pays n’ont aligné aucun joueur né en dehors des frontières nationales. Par Confédération, les valeurs varient entre 28,7% pour les qualifiés de la CAF et 2,0% pour ceux de la CONMEBOL" note le CIES.

Le pourcentage de joueurs évoluant à l'étranger

La Tunisie fait partie des 7 pays qualifiés sur 32 qui comptent le moins de joueurs évoluant dans un championnat étranger.

Selon le CIES, 41,2% de l'effectif tunisien évolue dans un championnat étranger.

Les joueurs des effectifs croate, suédois et islandais évoluent tous en dehors de leur championnat. A contrario, tous les joueurs de l'équipe nationale anglaise et saoudienne évoluent dans leur championnats respectifs.

"En tant qu’activité globale, le football lui-même suscite de fortes mobilités internationales. De plus en plus de joueurs évoluent dans des clubs situés en dehors de l’association représentée. Le pourcentage de joueurs qui au moment de l’étude évoluaient à l’étranger est de 64,6%. Il varie entre 100% pour les joueurs de Croatie, Suède et Islande et 0% pour les footballeurs de l’Arabie Saoudite et de l’Angleterre" note le CIES.

L'équipe nationale tunisienne s'est qualifiée à la Coupe du monde 2018 qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.

