France: Le comédien Yassine Belattar revient sur la "condescendance" de l'ex ministre Bernard Kouchner

POLITIQUE - C'était l'une des séquences à retenir de "L'Emission politique" sur France 2 jeudi 30 novembre. Après la prestation de Jean-Luc Mélenchon, plusieurs personnalités étaient invitées à débattre pour débriefer plusieurs thèmes évoqués dans la soirée.

Parmi elles, l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner et le comédien Yassine Belattar. Et le ton entre les deux est rapidement monté après que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy s'est permis d'appeler "mon gars" puis de tutoyer son contradicteur. Quelques heures après l'émission, l'artiste est revenu sur cet incident sur sa page Facebook.

"Ce soir un ancien ministre m'a dit 'tu' et l'a associé à un 'mon petit gars'", commence Yassine Belattar, avant d'exposer les raisons de son indignation. "Ma mère était femme de ménage et j'ai vu mille fois des gens lui dire 'tu'. Elle s'est tue face au 'tu' de ses employeurs. Si aujourd'hui je réclame du 'vous', ce n'est pas innocent, c'est parce que je le mérite et que je ne travaille pas dans un champ de coton pour entendre du 'boy'", poursuit-il, expliquant que les parents de Français issus de l'immigration "ont été humiliés toute leur vie d'ouvriers".

"Cette condescendance fait penser que nous ne serions que de passage, elle confirme que le combat est loin d'être terminé", poursuit Yassine Belattar, expliquant plus loin que le respect "passe par le 'vous'".

La publication en intégralité ci-dessous: