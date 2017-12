La billetterie pour la Coupe de Monde 2018 est ouverte, mais est-ce financièrement raisonnable de tenter l'aventure en Russie?

COUPE DU MONDE - Avec le tirage au sort de la Coupe du monde en Russie, les affiches du premier tour et de la phase finale seront enfin connues aujourd'hui 1er décembre. Fini d'acheter des billets au petit bonheur la chance, les fans de foot vont pouvoir choisir leurs affiches.

Il ne faudrait pas oublier que la Russie est un grand, très grand pays. C'est même plus loin que le Brésil en 2014, sans compter les distances sur place qu'il ne faut pas sous estimer. De quoi faire grimper l'addition à toute vitesse pour ceux qui voudront aller vivre la compétition sur place.

Si les matchs les plus proches auront lieu dans l'enclave européenne de Kaliningrad (12 à 14h avec escales), les plus éloignés se joueront à Iekaterinburg, un voyage avec escale de plus de quatorze heures depuis Casablanca pour environ 8.200 dirhams.

Si vous aviez l'intention de suivre votre équipe préférée, le Maroc au hasard, la FIFA ne vous a pas facilité la tâche. Mettons que cette équipe soit dans le groupe B, les matchs se dérouleront à Saint-Pétersbourg, Sotchi, Moscou, Kazan, Saransk ou Kaliningrad. Jamais deux fois dans la même ville.

Si les trois matchs marocains se déroulaient à Sotchi le 15 juin, Kazan le 20 juin et Kaliningrad le 25 juin, comme c'est possible d'après le calendrier de la poule B, il faut compter sur 4 vols de 10 à 12 heures chacun pour faire la boucle depuis Casablanca, pour un total de 111.892 dirhams, sauf à accepter des escales de 24 heures ou plus, selon une simulation réalisée sur Google Flight...

Exemple d'itinéraire Casablanca-Sotchi-Kazan-Kaliningrad-Casablanca pour trois matchs de poule B:

C'est un périple de 4.000 km rien que pour relier les villes russes entre elles. Les plus raisonnables choisiront donc d'aller directement à Moscou ou Saint-Péterbourg. Un billet pour Moscou ne coûte que 6.000 dirhams aller-retour. La capitale accueillera 12 matchs au total dans deux stades différents, dont deux huitièmes de finale, une demi finale, la petite et la grande finale.

Evidemment, si ce sont ces derniers que vous visez, il faudra mettre le prix aussi. La place en finale atteindra 66.000 roubles, soit 10.500 dirhams.